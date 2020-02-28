الكويت: لا صحة لارتفاع مصابى كورونا إلى 126 حالة

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نفت وزارة الصحة الكويتية صحة ما يتم تداوله عن إعلانها ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.

ودعت (الصحة) الكويتية - فى بيان صحفى مساء الخميس - الجميع إلى تحرى الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة، موضحة أن الحالات ال 43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.

وأوضحت أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات، وأنه وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات، وأن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة، ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء.