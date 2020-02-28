اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 03:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: لا صحة لارتفاع مصابى كورونا إلى 126 حالة

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:01 ص
الكويت: لا صحة لارتفاع مصابى كورونا إلى 126 حالة كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت وزارة الصحة الكويتية صحة ما يتم تداوله عن إعلانها ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.
ودعت (الصحة) الكويتية - فى بيان صحفى مساء الخميس - الجميع إلى تحرى الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة، موضحة أن الحالات ال 43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.
وأوضحت أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات، وأنه وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات، وأن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة، ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء. 


كورونا

فيروس كورونا

الكويت

وزارة الصحة الكويتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يثير الذعر فى العالم .. كندا تطالب مواطنيها بتخزين الأدوية والأطعمة لمواجهته..إلغاء صلاة الجمعة فى 23 مدينة إيرانية خوفا من انتشار الفيروس.. والعراق تغلق دور السينما والمقاهى والنوادى

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:00 ص

33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الخميس، 27 فبراير 2020 10:50 م

فيديو.. حقيقة انتشار فيروس كورونا فى قصر العينى

الخميس، 27 فبراير 2020 10:47 م

نائب الرئيس الأميركي: نسبة تهديد فيروس كورونا للأميركيين متدنية

الخميس، 27 فبراير 2020 10:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة