اليوم السابع
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القنصل الألمانى يزور كتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:45 م
القنصل الألمانى يزور كتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ جانب من الزيارة
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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 قام  كاى كرويتسبيرجر القنصل الألماني بالقاهرة يرافقة وفد من وزارة الخارجية الألمانية، بزيارة إلى كاتدرائية السمائيين بحى النور ومسجد الصحابة بالسوق التجارى القديم بمدينة شرم الشيخ وذلك تلبية لدعوة المحافظ ، وابدوا اعجابهم الشديد بهذه الزيارة الهامة التى لمسوا من خلالها روح التسامح الدينى بين المصريين كما ابدوا اعجابهم بجمال مدينة شرم الشيخ وأشادوا بالأمن والامان فى كافة الاماكن التى قاموا بزيارتها فضلا على حفاوة الاستقبال وتمنوا ان تطول مدة زيارتهم ووعدوا بزياة ثانية لمدينة السلام.

اكد  اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء خلال  افتتاحه لإحدى المنتجعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ أنه يشعر بالفخر عند افتتاح أية منشاة سياحية جديدة وان مدينة شرم الشيخ تحتاج إلى هذه النوعية من الفنادق عالية المستوى لجذب انواع جديدة من السائحين خاصة وأنها تقدم كل ماهو جديد فى عالم الفندقة مما يوفر كافة سبل الراحة للسائحين.

واستقبل اليوم اللواء طلعت العناني رئيس مدينه سانت كاترين المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء في جولتها الأولي للمدينه حيث تفقدت الموقع المخصص لإقامه مسجد الوادي المقدس الكبير بمنطقه الزيتونة وكذلك الشوارع التي تم فتحها وانارتها بمنطقه الرصيص وتطهير مجاري السيول واقامه كباري عليها والمخبز البلدي والملعب الخماسي بمنطقة الملقاة ومبني مجلس المدينة حيث تم مناقشه المعوقات التي تواجه الانتهاء من مشروع منظومه الكاميرات وقد حرصت  في جولتها علي اللقاء بالأهالي والسيدات للتعرف علي مدي رضائهم عن الخدمات التي تقدم من قبل الأجهزة التنفيذية بالمدينة وهل هناك اي مشاكل في الخدمات الأساسية كما قامت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء لمدينه سانت كاترين حرصت علي زياره دير سانت كاترين بمرافقه رئيس  المدينة حيث كان في استقبالها الاب ميخائيل وعدد من رهبان الدير للترحيب بها وشرح معالم الدير لسيادتها واعربت عن مدي سعادتها بوجودها في هذا المكان المقدس.

 


مدينة شرم الشيخ

القنصل الالماني

كنسية السمائين

تنشيط السياحه

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محافظ جنوب سيناء

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