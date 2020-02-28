اليوم السابع
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الطب الشرعى يعد التقرير التشريحي لطفل مقتول بالبدرشين لسرقة "توك توك"

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:36 م
الطب الشرعى يعد التقرير التشريحي لطفل مقتول بالبدرشين لسرقة "توك توك" جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة طفل عثر سائق "توك توك" قتل على يد عاطل لسرقة التوك توك الخاص به فى قرية المرازيق بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، لتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.
 
ومن المقرر أن يتضمن تقرير الطب الشرعى وصفًُا للإصابات التى لحقت بالمجنى عليه وتاريخ حدوثها وأسباب الوفاة، والأداة المستخدمة فى إحداثها.
 
وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة طفل عثر عليه مقتولًا أسفل كوبرى المرازيق وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.
 
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على الطفل وتم إجراء مناظرة لجثمان الطفل، وتبين أنه يرتدى ملابسه كاملة، ويوجد أثار كدمات وخدوش فى مناطق متفرقة من جسده، فضلًا عن وجود عدة طعنات فى جسده.
 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما، مصاب بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
 
 
وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

 


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