الطب الشرعى يعد التقرير التشريحي لطفل مقتول بالبدرشين لسرقة "توك توك"

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة طفل عثر سائق "توك توك" قتل على يد عاطل لسرقة التوك توك الخاص به فى قرية المرازيق بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، لتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ومن المقرر أن يتضمن تقرير الطب الشرعى وصفًُا للإصابات التى لحقت بالمجنى عليه وتاريخ حدوثها وأسباب الوفاة، والأداة المستخدمة فى إحداثها.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة طفل عثر عليه مقتولًا أسفل كوبرى المرازيق وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على الطفل وتم إجراء مناظرة لجثمان الطفل، وتبين أنه يرتدى ملابسه كاملة، ويوجد أثار كدمات وخدوش فى مناطق متفرقة من جسده، فضلًا عن وجود عدة طعنات فى جسده.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما، مصاب بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.