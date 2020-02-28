اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الطباعة والتغليف: مراعاة الأبعاد البيئة يعطي أفضلية للصناعة المصرية بأفريقيا

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:12 ص
الطباعة والتغليف: مراعاة الأبعاد البيئة يعطي أفضلية للصناعة المصرية بأفريقيا سيف يوسف عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات
رسالة اوغندا - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سيف يوسف عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، وأحد العارضين بمعرض مصر في اوغندا، إن قطاع منتجات التعبئة عليها طلب في افريقيا، ورغم أن هذه الصناعة موجودة في اوغندا لكن المنتج المحلي المصري يتفوق في جودة الخامة وجودة الطباعة " الاوفسيت أو IML"، وأضاف: منتجات العبوات المصرية المصدرة إلي افريقيا تراعي الأبعاد البيئة، لأن المجتمع الافريقي يقوم باستخدام العبوات مرة أخرى، لذلك فهناك افضلية للمنتح الوطني، لافتاً إلى التصدير لدول كينيا وإثيوبيا والسودان وسوريا ولبنان وبنين ونيجيريا والسنغال.
 
وأشار إلى أن الدول حبيسة تعطي لنا ميزة نسبية حيث أنها غير منفتحة على العالم، لذلك الوصول إليها بمنتجات مصرية سيعطي لنا افضيلة في عملية المنافسة، لافتاً إلى أن إقامة معرض مصري خالص دون مشاركة دول أخري يجعل لنا قوة في اوغندا لأن الزائرين للمعرض يبحث عن البضاعة المصرية وليس بضاعة دول أخري.
 
وأوضح أن الحصول على مخزن مصري في اوغندا وتوفير البضاعة الحاضرة وكذلك التواصل بشكل مباشر، إضافة إلي التوافق مع الحكومة على تدشين مركز لوجستي للمنتجات، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التواجد وزيادة أكبر للصادرات المصرية.
وأوضح أن هناك اهتمام حكومي بملف الصناعة والتصدير في إطار توجيهات الرئيس بدعم الصناعة، فذلك يخلق لنا حوافز كبيرة، لافتا إلى أهمية التوعية بأهمية الأسواق الافريقية وتفعيل دعم الشحن والمحدد ب 50% للدول الأفريقية.
 
 
 

مصر

الطباعة والتغليف

اتحاد الصناعات

غرفة الطباعة والتغليف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة