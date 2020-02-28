الطباعة والتغليف: مراعاة الأبعاد البيئة يعطي أفضلية للصناعة المصرية بأفريقيا

رسالة اوغندا - إسلام سعيد

قال سيف يوسف عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، وأحد العارضين بمعرض مصر في اوغندا، إن قطاع منتجات التعبئة عليها طلب في افريقيا، ورغم أن هذه الصناعة موجودة في اوغندا لكن المنتج المحلي المصري يتفوق في جودة الخامة وجودة الطباعة " الاوفسيت أو IML"، وأضاف: منتجات العبوات المصرية المصدرة إلي افريقيا تراعي الأبعاد البيئة، لأن المجتمع الافريقي يقوم باستخدام العبوات مرة أخرى، لذلك فهناك افضلية للمنتح الوطني، لافتاً إلى التصدير لدول كينيا وإثيوبيا والسودان وسوريا ولبنان وبنين ونيجيريا والسنغال.

وأشار إلى أن الدول حبيسة تعطي لنا ميزة نسبية حيث أنها غير منفتحة على العالم، لذلك الوصول إليها بمنتجات مصرية سيعطي لنا افضيلة في عملية المنافسة، لافتاً إلى أن إقامة معرض مصري خالص دون مشاركة دول أخري يجعل لنا قوة في اوغندا لأن الزائرين للمعرض يبحث عن البضاعة المصرية وليس بضاعة دول أخري.

وأوضح أن الحصول على مخزن مصري في اوغندا وتوفير البضاعة الحاضرة وكذلك التواصل بشكل مباشر، إضافة إلي التوافق مع الحكومة على تدشين مركز لوجستي للمنتجات، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التواجد وزيادة أكبر للصادرات المصرية.

وأوضح أن هناك اهتمام حكومي بملف الصناعة والتصدير في إطار توجيهات الرئيس بدعم الصناعة، فذلك يخلق لنا حوافز كبيرة، لافتا إلى أهمية التوعية بأهمية الأسواق الافريقية وتفعيل دعم الشحن والمحدد ب 50% للدول الأفريقية.