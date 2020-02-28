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الصحة الوطنية فى الصين تؤكد: "المتعافون من كورونا غير ناقلين للفيروس"

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:51 م
الصحة الوطنية فى الصين تؤكد: "المتعافون من كورونا غير ناقلين للفيروس" الصين تكافح فيروس كورونا
هند المغربي

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قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الجمعة، إن الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، والذين غادروا المستشفيات، وحتى فى حالة عاودتهم الإصابة مرة أخرى، فهم غير ناقلين لعدوى الفيروس للأخرين، وفق ما ذكره موقع العربية نت، حيث أوضح قوه يان هونغ المسؤول الإداري في لجنة الصحة الوطنية، بأن هناك حاجة إلى فهم جيد لطبيعة الفيروس الجديد، وتحسين تتبع مرضى فيروس كورونا للمتعافين.

كان بلدان فى ثلاث قارات، قد أعلنت اكتشاف أول حالات إصابة لديها بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، فيما يتأهب العالم لتحول المرض إلى وباء وسط عزوف المستثمرين عن الإقبال على الأسهم وتوقعات بحالة ركود عالمي.

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة خارج الصين في 49 بلدا، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858.

وفي نفس السياق، قررت سويسرا حظر التجمعات التي تتجاوز 1000 شخص إلى منتصف شهر مارس تحسبا لكورونا.وفي سياق متصل، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن أسواق الأسهم العالمية تتجه إلى أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية فى عام 2008 مع تراجع أسواق آسيا والباسفيك لليوم السابع بسبب المخاوف من فيروس كورونا  لبنما تبعت الأسهم فى طوكيو وول ستريت فى منطقة التصحيح.

وانخفض مؤشر MSCI World 9.4 % خلال أسبوع  حتى اليوم الجمعة، وهو أسو أداء منذ نوفمبر 2008. وانخفض مؤشر Topi xفى اليابان بنسبة 3.7% فى حين انخفض كل من S&P/ASX 200 الاسترالى، و Kospiفى كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%، ، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الثلاثة بأكثر من 10% عن أعلى مستويات لهم فى فبراير.

وأشارت العقود الآجلة لمؤشر 100 FTSE إلى انخفاض بنسبة 3.1% عند بدء التداول فى لندن، فى حين أشار مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للعقود الآجلة إلى انخفاض بنسبة 0.8% عند افتتاح وول ستريت فى وقت لاحق الجمعة.

وتقول فاينانشيال تايمز إن الأسواق العالمية بدأت هذا الأسبوع تستيقظ لخطر الفيروس الذى انتشر خارج آسيا حيث تراجعت الأسهم فى الصين ودول أخرى بشكل كبير.

 


فيروس كورونا

كورونا

الصين

لجنة الصحة الوطنيه

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