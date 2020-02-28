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الصحة الكويتية تعلن عن حالتين مصابين بكورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:12 ص
الصحة الكويتية تعلن عن حالتين مصابين بكورونا الصحة الكويتيه - ارشيفيه
هند المغربي

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ذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، نافية وزارة الصحة الكويتية، صحة ما يتم تداوله عن إعلانها ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.

ودعت (الصحة) الكويتية - فى بيان صحفى مساء الخميس - الجميع إلى تحرى الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة، موضحة أن الحالات ال 43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.

وأوضحت الوزارة أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات، وأنه وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات، وأن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة، ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء.

فرضها إقرار على جميع المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية، يتم التوقيع عليه قبل مغادرتهم الكويت موضحة  فى بيان الخميس - أن توقيع هذا الإقرار يأتى فى ضوء اتساع دائرة انتشار فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) دوليا، والاجراءات الاحترازية الدولية المتخذة لمواجهة هذا الفيروس، والتى قد تفرضها الدول لدخول ومغادرة المسافرين من وإلى الكويت فى أى وقت.

وأضافت أن الاقرار يتضمن التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية المتوجه لها، وأن يقر عند عودته للكويت الالتزام بتعليمات وزارتى الصحة والداخلية من تاريخ وصوله الكويت ولمدة الحجر الصحى إن تطلب الأمر، وفق الاجراءات المتبعة من السلطات المختصة بالكويت.


الكويت

الصحة الكويتيه

كورونا

فيروس كورونا

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