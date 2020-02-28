السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم

كتب محمد الجالى

علم "اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب كبير الياوران اللواء/ أ.ح صبري يوسف في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مساء اليوم.