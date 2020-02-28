السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم

علم "اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب كبير الياوران اللواء/ أ.ح صبري يوسف في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مساء اليوم.
السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليومالجمعة، 28 فبراير 2020 04:38 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمعالجمعة، 28 فبراير 2020 12:45 ص
"أبو العينين" عن تقدم السيسي جنازة مبارك: سيذكر التاريخ مواقف الرئيس النبيلة وتعظيمه قيمة الانتماء للقوات المسلحةالخميس، 27 فبراير 2020 11:07 م
المشير حسين طنطاوى ينعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مباركالخميس، 27 فبراير 2020 05:46 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى إعلان حالة الحداد العام لوفاة مباركالخميس، 27 فبراير 2020 05:41 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة