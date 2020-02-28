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السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:38 م
السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
كتب محمد الجالى

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علم "اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب كبير الياوران اللواء/ أ.ح صبري يوسف في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مساء اليوم.
 
 
 

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