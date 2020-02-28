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تحت عنوان "كيف تكون طبيباً ناجحا"..

السبت.. طب كفر الشيخ ينظم المؤتمر السنوى الأول لأطباء الامتياز

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:47 م
السبت.. طب كفر الشيخ ينظم المؤتمر السنوى الأول لأطباء الامتياز جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تشهد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، غداً السبت، المؤتمر السنوى الأول لأطباء الامتياز تحت عنوان "كيف تكون طبيباً ناجحاً"، لاستقبال أول دفعه تخرجت في كلية الطب، برئاسة الدكتور محمد عبدالعال، عميد الكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور محمد عبدالعال ، عميد كلية الطب ، يشارك في فاعليات المؤتمر كل من الدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل قرع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشافعي، منسق البرنامج التعليمي لأطباء الامتياز، وتشارك الدكتورة، نهال الشقنقيري، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الإسكندرية بكلمه تحفيزية لشباب الأطباء تدعو للأمل والتفاؤل في الحياه العملية، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب، وسيتم تكريم شباب الأطباء وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب  .

وأضاف عبد العال، أن الهدف من مثل هذه الفعاليات نقل الخبرات إلى أبنائنا شباب الأطباء والتي تؤهلهم ليكونوا أطباءً ناجحين في خدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم بكل رقي ومعامله تليق بهم وسيتم خلال الحفل تكريم الأطباء وحثهم على مواصلة النجاح والتفوق والمثابرة على تحقيق الحلم.

وأضاف الدكتور طارق عبدالباقي ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ،أن كل أعضاء هيئة التدريس فخورين بتخريج أول دفعه ،  والتي سعغمل عدد منهم بمستشفى كفر الشيخ الجامعي ،وسيتم  الإعلان خلال المؤتمر عن مشروع تنمية مهارات التواصل والاتصال لدى أطباء الامتياز في صورة ورش عمل وندوات ومحاضرات عن مهارات التواصل والاتصال وكيفية التعامل مع الأزمات وآداب المهنة والجوانب القانونية والضوابط الشرعية التي تؤهله ليكون طبيباً ناجحاً.

 


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