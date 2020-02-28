اليوم السابع
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الخارجية الإيرانية: عرض أمريكا مساعدة إيران فى التصدى لكورونا "سخيف"

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:30 م
الخارجية الإيرانية: عرض أمريكا مساعدة إيران فى التصدى لكورونا "سخيف" عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
دبى ( رويترز)

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نقلت وكالة مهر للأنباء عن عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن عرض الولايات المتحدة مساعدة إيران فى التصدى لفيروس كورونا "سخيف".

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد قال إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة فى التصدى لتفشى كورونا فى إيران كما شكك فى استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وقال موسوى "ادعاء مساعدة إيران فى التعامل مع كورونا من جانب بلد وضع من خلال إرهابه الاقتصادى ضغوطا واسعة على شعب إيران بل وأغلق سبل الحصول على الدواء والمعدات الطبية، هو ادعاء سخيف ولعبة سياسية نفسية".

 

 


الخارجية الإيرانية

أمريكا

إيران

كورونا

أخبار إيران

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