الخارجية الأمريكية قلقة من الهجوم على القوات التركية فى إدلب

ومن جانبه، أعلن المرصد السورى، خبر عاجل، مساء الخميس ، حسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية، مقتل 34 جنديًا تركيا خلال الغارات الجوية التي وقعت بين بلدتي البارة وبليون في ريف إدلب.

فى حين، قال حاكم إقليم خطاى بجنوب شرق تركيا فى ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة إن 29 جنديا تركيا فى المجمل قُتلوا نتيجة هجوم شنته القوات الحكومية السورية بمنطقة إدلب.