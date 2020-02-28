الحماية المدنية تنقذ سيدة احتجزت بمصعد معطل داخل عقار بالظاهر

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ إحدى السيدات عقب إحتجازها داخل مصعد بأحد العقارات بمنطقة الظاهر، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، بإحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين تعطل المصعد مابين الطابق الرابع والخامس بالعقار، حيث تم فصل التيار الكهربائى عن المصعد وتشغيله يدوياً، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.