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الحماية المدنية بالإسكندرية تدفع بـ8 سيارات لإطفاء حريق بالمنطقة الحرة

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:48 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تدفع بـ8 سيارات لإطفاء حريق بالمنطقة الحرة الحريق
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بـ8 سيارات للسيطرة على حريق نشب فى مخزن بلاستيك داخل المنطقة الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية وجارى السيطرة عليه، بالإضافة إلى الدفع بسيارات إطفاء تابعة لشركات البترول المجاورة للمصنع وذلك دون إصابات.

 

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من هيئة الاستثمار التابعة لها المنطقة الحرة بنشوب حريق هائل فى مخزن بلاستيك، توجهت القيادات الأمنية لمكان الحريق بصحبه قوات الدفاع المدنى والحريق وأمن الموانئ، ورئيس حى عامرية ثان وقيادات الحى.

 

وتم تحرير سيارات الإطفاء لموقع الحادث وانتقال قيادات قسم شرطة العامرية والحماية المدنية وأمن الموانئ باعتبارها بمنطقة حرة تابعة لأمن ميناء الإسكندرية وجارى السيطرة عليه.

 

يذكر أن الحماية المدنية اشترطت التراخيص للمصانع على حسب النشاط خاصة فى إنتاج المواد القابلة للاشتعال، وعلى صاحب المصنع أن يوفرها حتى تشكل لجنة وتتأكد من توافر الشروط حتى تمنحه الترخيص ليبدأ العمل، كما أن طفايات الحريق غير كافية لتحقيق عوامل الأمان داخل المصنع ولكن هناك شروط وإجراءات وقائية خاصة فى تخزين مواد سريعة الاشتعال والتهوية داخل المصنع خاصة فى أماكن تخزين البضائع منعا لاشتعالها.


الاسكندريه

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امن الاسكندريه

حريق مصنع

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