الحكومة: مصر خالية تماما من كورونا.. غدا فى عدد "اليوم السابع"

يتناول عدد "اليوم السابع" المطبوع الصادر غدٍ السبت، عددا من الموضوعات والتغطيات الهامة، أبرزها.. ممثل الصحة العالمية: مصر من أولى الدول التى وضعت خطة وقائية.. وخروج الأجنبى من العزل بعد تعافيه.

وإلى أهم العناوين:

الحكومة: مصر خالية تماماً من كورونا

الأهلى يستدرج صن داونز فى استاد القاهرة للثأر من «خماسية » بريتوريا

إلغاء المواقف العشوائية أعلى الطريق الدائرى.. «مدبولى» للمحافظين: «سأنزل معكم كى أتابع وأرى ما أنجزتموه».. والدولة تستثمر ما يزيد على 7 مليارات جنيه لتطوير الشريان الحيوى

هزيمة جديدة لأردوغان فى سوريا وليبيا.. مقتل 33 جندياً تركياً فى إدلب.. 15 بقاعدة معيتيقة العسكرية بـ«ليبيا ».. وسفاح إسطنبول يرد بمجزرة للمدنيين

قطار الاستثمار يصل لثالث محطاته بالمحافظات.. رئيس هيئة الاستثمار: جار الإعلان عن طرح 197 فرصة بالدقهلية على مساحة 108 أفدنة.. ودراسة إمكانية منح تسهيلات بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر تشجيعا لصغار المستثمرين

«تنظيم الغاز » يعتمد تعريفة استخدام شبكة الغازات ب 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية



