"الحركة الشعبية - جناح الحلو" تعود إلى المفاوضات مع الحكومة السودانية

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أعلن ضيو مطوك نائب رئيس لجنة الوساطة من جنوب السودان لمفاوضات السلام السودانية عن موافقة "الحركة الشعبية شمال - جناح عبد العزيز الحلو"، على العودة لطاولة التفاوض مجددا، بعد أن كانت الحركة علقت التفاوض، بسبب الخلاف حول العلمانية بينها وبين وفد التفاوض الحكومى.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مطوك قوله، فى تصريحات صحفية الخميس بمقر التفاوض فى جوبا، إن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو؛ قررت مباشرة المحادثات حول ملفى العلمانية وحق تقرير المصير، مضيفا أن التفاوض بين الجانبين قد يكون في غضون أيام.