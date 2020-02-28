اليوم السابع
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الجيش الليبى يعلن مقتل 10 جنود أتراك فى ضربة دقيقة بقاعدة معيتيقة

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:10 م
الجيش الليبى يعلن مقتل 10 جنود أتراك فى ضربة دقيقة بقاعدة معيتيقة الجيش الليبى
كتب كامل كامل

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أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة للجيش الليبي ، استهدف مقر تابع للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.

فيما أعلنت سلطات الطيران المدني الليبية اليوم ، تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل على المطار، حسبما جاء في خبر عاجل بوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد أعلنت ليبيا وقف الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الليبى بسبب تعرضه للقصف، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي للجيش الليبي، تفاصيل الخروقات التي ترتكبها المليشيات الإرهابية المسلحة في العاصمة طرابلس، بجانب عمليات إرسال الأسلحة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جماعات الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق الليبية التي يتزعمها فايز السراج، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التصدي للخروقات التركية واستمرار إرسال أنقرة الأسلحة إلى الإرهابيين عبر الحدود الليبية.

 

وقال المتحدث الرسمي للجيش الليبى، إن الجيش الليبى رصد 31 خرقا حتى الآن لوقف إطلاق النار من جانب قوات الوفاق، موضحا أن قوات الوفاق تخرق الهدنة وتستهدف الأحياء الآمنة بالأسلحة الثقيلة.

 

ولفت اللواء أحمد المسمارى، إلى أن الجيش الليبى يقوم بواجبات الإمداد كما ينبغي، متابعا :"رصدنا خروقات للقانون الإنساني من الاستخبارات التركية ضد المدنيين الليبيين، ولافتا إلى أن الجيش التركي ومرتزقته الذني يمارسون العمليات الإرهابية في طرابلس يواصلون أعمالهم الإجرامية.

 

 


الجيش الليبى

طرابلس

قاعدة معيتيقة

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