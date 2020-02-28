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الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:12 م
الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100 BT100
كتب – أحمد يعقوب

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تنطلق فعاليات احتفالية “bt100” لتوزيع الجوائز السنوية وتكريم كبار المسؤولين ومجتمع الأعمال المصرى، الثلاثاء المقبل، الموافق 3 مارس 2020، فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، ويأتى الاحتفال تكريمًا لكبرى الشركات الخاصة العاملة بالسوق المصرية التى حققت دورًا فعالًا وهامًا فى المجتمع الاقتصادى والتى تتماشى إنجازاتها مع خطى الدولة نحو خطة الإصلاح الاقتصادى ورؤية 2030. 
 
وحظت الاحتفالية للعام الثالث على التوالى على رعاية مجلس الوزراء المصرى، ويرجع ذلك إلى النجاح الساحق الذى حققه الاحتفال على مدار العاميين السابقين وتصديقا من الحكومة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء والقطاع الخاص بكافة قطاعاته بالهدف الأسمى ل “bt100” وهو تسليط الضوء على الجهود المبذولة و الإنجازات التى حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها. 
 
ويعد “bt100” نموذج مختلف فى مجتمع المال والأعمال، حيث حرصت اللجنة المنظمة على تطوير المحتوى المقدم والبحث على المعايير البناءة التى تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، من أجل التسليط الضوء على الشركات التى تستحق الإشادة بها، نتيجة لما قدمته للمجتمع المصرى والمنظومة الاقتصادية.
 
وتضم لجنة التحكيم الخاصة باحتفالية  bt 100، كلا من الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "اليوم السابع"، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذى لبلتون القابضة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات فى "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".
 
كما تضم لجنة التحكيم أيضا كل من ألبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات on، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، ومحمد عبد الباقى، رئيس تحرير مجلة بيزنس توداى، ويوسف أيوب، رئيس تحرير موقع "صوت الأمة".
 
وجاءت معايير اللجنة لدورة الثالثة ل “bt100”، بناء على بحث ومنهجية لجميع الفعاليات التى قام بها المنظومة الحكومية وشركات القطاع الخاص فى عام 2019 حتى تستكمل جميع البنود التى يجب أن تستوفيها المؤسسات، لتنال جائزة “bt100”، وتتمثل تلك المعايير فى مدى تفاعل بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، تعاون المؤسسات مع المؤسسات الإعلامية، ومؤشرات النمو والاستدامة التى حققتها المنظمات، والتزامهم بدور المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المصرى.
 
واستقرت لجنة تحكيم الحفل على عدة معايير لاختيار مرشحى "نسخة 2020"، والتى تتواكب مع القواعد العلمية لمنح الجوائز وتكريم مؤسسات الأعمال، أبرزها، معدل نمو الأرباح للمؤسسات والقيد فى البورصة المصرية، ومواكبة مفاهيم التطوير والأبحاث ومساهمة الشركة أو المؤسسة فى دعم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ودعم مفاهيم التنمية المستدامة والمشاركة في مشروعات خدمة المجتمع والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وقوة العلامة التجارية وتحسين بيئة العمل الخاصة بموظفى الشركة وتطوير الأداء ومعدل العائد على الاستثمار بالنسبة لمساهمى الشركة ومعدل رضاء العميل عن مستوى الخدمة وجودة المنتجات التى تقدمها الشركة ومعدل التوظيف الجديد للشركة ومراعاة اشتراطات السلامة البيئية ونسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة.
 
وحظت احتفالية فى نسخة العام الحالى 2020 برعاية مجموعة من كبرى المؤسسات مثل مجموعة هشام طلعت مصطفى، وتطوير مصر، ومجموعة العتال القابضة، ومجموعة شركات مرسيليا، واتصالات مصر، وفودافون، وهايد بارك، وبيبسييكو مصر، والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى CIB وبنك القاهرة، والسويس للأسمنت، وشركة الأهلى صبور للتنمية العقارية، والشركة الألمانية اللبنانية للصناعة – دهانات  GLC، وشركة بلتون المالية القابضة، وبنك الإسكندرية، والمصرية للاتصالات WE، والشرقيون للتنمية العمرانية (OUD) ، وبنك مصر، وشركة فيكتورى لينك، وشركة    ZED " للاستثمار العقارى ، وشركة ماونتن فيو، وشركة حديد عز، وكايرو فستيفال سيتى مول، وبنك التعمير والإسكان، وشركة " IGI" العقارية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية  e-finance،والشروق للوساطة فى الأوراق المالية وشركة إدراك.
 
وجدير بالذكر أن احتفالية bt100" تقام برعاية مجلة  Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع وتنظمها شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، ولاقت الاحتفالية فى النسختين السابقتين حضورًا لافتًا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسؤولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات المالية، الاستثمار، البنوك، الصناعة والعقارات.
 
 
 
 

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