اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:00 ص
التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد إجراء الاختبار النفسى للذين رسبوا فى المرحلة الأولى من الاختبارات النفسية لجميع الدفعات التى أدت الاختبارات خلال الفترة الماضية بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم إجراء اختبار نفسى أخر للذين رسبوا يبدأ 1 مارس المقبل لمعلمى محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والإثنين 2 مارس لمعلمى كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة ودمياط والثلاثاء 3 مارس لمحافظات بنى سويف والفيوم وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان، والأربعاء 4 مارس لمحافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسماعيلية والسويس، والخميس 5 مارس الغربية وجنوب سيناء وشمال سيناء والأحد 8 مارس لتخلفات هذه المرحلة من الاختبارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت ضوابط وإجراءات نقل شاغلى وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة، حيث أصدر قرارا وزاريا منظم للنقل.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف الذين استوفوا الشروط المقررة للنقل، من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى ومن وظيفة أخصائى إلى وظيفة معلم والعكس، ومن وظيفة أمين مكتبة إلى وظيفة معلم أو أخصائى والعكس ومن معلم فصل إلى معلم مادة والعكس، ومن تخصص لتخصص آخر بالتعليم الفنى وذلك فى ضوء بيانات العجز للمادة والمرحلة والوظيفية المنقول إليها.

وأوضح أنه لا يجوز لمعلمى التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على درجة البكالوريوس المهنى شعبة تعليم ابتدائى أو على مؤهل عال من جامعات التعليم المفتوح النقل إلى احدى وظائف معلمى المواد العلمية بالتعليم الصناعي، ويجوز لمعلمى التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على شهادة بكالوريوس التعليم الصناعى أو أى مؤهل عالى يصلح للتدريس بالتعليم الفنى الصناعى النقل إلى وظيفية معلم مادة علمية طبقا للتخصص المؤهل الأعلى، بعد اجتياز البرامج التدريبية التى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، شريطة أن يقوموا بتدريس المواد العلمية والعملية معا.

وأشار إلى أنه يجوز النقل بين التخصصات داخل الشعبة الواحدة للمواد العلمية فى ضوء العجز والزيادة وموافقة التوجيه الفنى المختص بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية للبرامج التدريبية التى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى والتجهيزات.

وحددت الوزارة الشروط الخاصة بالنقل منها الحصول على مؤهل عال من كليات التربية أو مؤهل عال، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، كما يشترط تناسب المؤهل الدراسى مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفية التى يرغب فى الانتقال إليها واجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتى تستهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة او الوظيفة أو التخصص أو المادة التى يتم الانتقال إليها، طبقا لما يقرره مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض والحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين والحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة أو الوظيفية أو التخصص أو المادة التى يتم الانتقال إليها.


التربية والتعليم

احراءات نقل المعلمين

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار

اليوم السابع بلس

مسابقة العقود المؤقتة

التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة