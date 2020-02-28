"التعليم" تطالب معلمى وطلاب ثانية ثانوى بدفع قيمة تأمين التابلت

كتب محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من طلاب الصف الثانى الثانوى العام بسداد قيمة تأمين التابلت عن العام الثانى والمحدده بملبغ 100 جنيه حتى لا يسقط حق الطالب فى التأمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنهت رصدت عدم قيام طلاب الصف الثانى الثانوى والمعلمين القائمين على العملية التعليمية ، بسداد مبلغ التأمين مطالبة بسداد قسط السنة التأمينية بمكاتب البريد لعدم سقوط حقهم فى الوثيقة التأمينية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه قد تم فتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد ، وذلك فقط لطلاب الصف الاول الثانوي للمرة الاولى ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الاولى والثانية .

وكان طلاب الصف الثانى الثانوى تسلموا العام الماضى أجهزة التابلت ومستمرة لديهم حتى التخرج من الصف الثالث الثانوى وايضا لن يتم استردادها مره أخرى من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، مؤكدة أن الامتحانات تبدأ 22 مارس المقبل إلكترونيا وتنتهى 2 إبريل المقبل.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا يوم 22 مارس فى مادة اللغة العربية ويوم 23 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، و24 فى الاحياء، و25 فى الجغرافيا، و26 فى اللغة الأجنبية الثانية، و29 فى الرياضيات، و30 فى الفلسفة والمنطق، و21 الفيزياء، و1 أبريل التاريخ، و2 أبريل الكيمياء.

وأطلق طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة مبادرة إحنا معاك نحو بناء تعليم جديد مبادرة برئاسة على الشريف أمين اتحاد طلاب المدرسة السعيدية وسيف الزغبى مقرر اللجنة الإعلامية، بهدف تدريب طلاب الثانوية المعدلة على التابلت والاستفادة من بنك المعرفة المصرى.

وقال على الشريف، إن المبادرة هدفها تدريب طلاب مدارس الجيزة بمختلف إداراتها على التابلت وكيفية الاستفادة من بنك المعرفه في النظام التعليمي الجديد، موضحا أن التدريب حوالى 30 فقرة ينقسموا إلى ثلاث أجزاء: جزء على استخدام التابلت وكيف تجنب المشاكل التى قد تواجه الطالب، وجزء للدخول على بنك المعرفة والوصول إلى المحتوى الإضافي على بنك المعرفة المصرى وكيفية تعميق المعرفة وغيرها، وجزء عن كيفية الدخول على منصة الامتحان والتعامل مع الامتحان وكيف يذاكر الطالب من أجل فهم نواتج التعلم الحقيقية وغيرها.