اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى تفند شائعة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:10 ص
التعليم العالى تفند شائعة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات وزارة التعليم العالى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت وزارة التعليم العالى، ما تردد من أنباء حول اعتزامها تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأى من الجامعات المصرية، مُوضحةً أن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي.
 
وأوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للجامعات أقر الخريطة الزمنية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، لتبدأ الدراسة في يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعًا، على أن تجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، وفيما يتعلق بالكليات التي تحتاج إلى امتحانات عملية قبل النظرية، يتم وضع جداول الامتحانات وفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية في الجامعات على حده.
 
وشددت الوزارة على ضرورة الانضباط في العملية التعليمية، والانتظام في حضور أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالجداول الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي من المجلس الأعلى للجامعات.
 
 

الفصل الثانى

امتحانات

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة