اليوم السابع
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البيئة تضبط حيوانات محنطة فى حملة لحماية التنوع البيولوجى بشرم الشيخ

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:23 ص
البيئة تضبط حيوانات محنطة فى حملة لحماية التنوع البيولوجى بشرم الشيخ
كتبت آية دعبس

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أكدن وزارة البيئة، أنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجى نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بشرم الشيخ حملة مكبرة على اسواق المحافظة للتأكد من تنفيذ قانون البيئة و القوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أصدرته اليوم، الجمعة، أن الحملة تهدف الى التعريف بالأنواع البرية المهددة بالانقراض ودورها فى الحفاظ على التوازن البيئى بالإضافة إلى القيمة البيولوحية لتلك الحيوانات والتى لا تقدر بثمن علاوة على التعريف  بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية .

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة اسفرت عن ضبط سلحفاة محنطة وعدد 3 اسماك محنطة بالإضافة الى عدد 30 قوقعة بحرية مختلقة الاحجام و عدد 8 لوحات ملصق عليهم قواقع واصداف بحرية مختلفة الأنواع يقوم بعرضها أحد البازارات بالسوق التجارى القديم بشرم الشيخ بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

وشاركت وزارة البيئة من خلال مشروع صون التنوع البيولوجى، فى السياحة، بمعرض بلجراد الدولى للسياحة فى دورته الـ42، وذلك ضمن مشاركة مصر لأول مرة كضيف شرف، وذلك لدعم وتعزيز السياحة البيئية بين البلدين والترويج للمحميات الطبيعية فى مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية فى العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعه وثراء فى الانشطة السياحية .

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أجرت جولة تفقدية لمتابعة بدء المرحلة الثانية لتطوير محمية أبو جالوم، والترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية والتى تختلف طبيعتها وثرواتها وفق موقعها لتمنح مصر تنوعا وغنى فى أنشطة السياحة البيئية، وذلك بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة، وفريق المحميات الطبيعية، وفريق الاستشارى الهندسى المسئول عن التطوير، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية.


وزارة البيئة

التنوع البيولوجى

شرم الشيخ

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