اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 09:30 م
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البرلمان العربى: التوسع فى بناء المستوطنات مرفوض ويوتر الأوضاع

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:05 م
البرلمان العربى: التوسع فى بناء المستوطنات مرفوض ويوتر الأوضاع عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس النواب الأردنى
عمان /أ ش أ/

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أدان المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس النواب الأردنى، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلى نيتها بناء 3500 وحدة استيطانية سكنية شرق مدينة القدس.

ولفت الطراونة، فى بيان صادرعن الاتحاد البرلمانى العربي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إلى أن الإعلان الإسرائيلى يتنافى مع القانون الدولى ومواثيق الشرعية الدولية.

وأضاف أن الإعلان الإسرائيلى جاء بغية عزل القدس عن محيطها الفلسطينى وقطع التواصل بين شمالى الضفة الغربية وجنوبها، الأمر الذى يمهد لنسف أسس عملية السلام القائمة على حل الدولتين بالكامل، وإخضاع الفلسطينيين والعرب لسياسة الأمر الواقع.

وأكد الطراونة أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى وممارساتها غير القانونية فى بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية المحتلة إنما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويقضى على أى أمل بالسلام ويفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من التوتر والاحتقان والانفجار الحتمى فى نهاية المطاف.

وناشد البرلمانات العربية الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى بذل جميع الجهود الفاعلة للتأثير على حكوماتها وقياداتها السياسية للعمل فورًا على اتخاذ إجراءات وقرارات دولية ملزمة ورادعة لكبح جماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين المحتلة، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والشجب، الذى لم يحرك ساكنا على مدى عقود من الزمن.

وشدد الطراونة، على أن المنطقة العربية لن تشهد الهدوء والسلام والاستقرار إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.

 


البرلمان العربى

بناء المستوطنات مرفوض

الاحتلال الإسرائيلي

3500 وحدة استيطانية

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