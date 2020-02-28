اليوم السابع
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"البحوث الزراعية": 6387 حقل إرشادى تخدم 3 مليون فدان قمح

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:26 م
"البحوث الزراعية": 6387 حقل إرشادى تخدم 3 مليون فدان قمح قمح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه نظرا لأهمية الحقول الارشادية فإننا نزيد سنويا من عدد الحقول الارشادية على مستوى الجمهورية ووصل عدد الحقول إلى 6387 حقل أرشادى، تمول أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منهم 3700 حقل أرشادى و التى تمثل 55% من إجمالى الحقول الأرشادية، وتخدم حوالى 3 مليون فدان قمح أى بمعدل حقل قمح ارشادى لكل حوالى 600 فدان.

وأضاف سليمان، أنه من المستهدف بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم أكاديمية البحث العلمى زراعة حقل ارشادى لكل 1000 فدان قمح، وأن الحملة ساهمت فى زيادة الانتاجية وتوفير المياه والتقاوى ، بالإضافة الى إدخال زراعة البرسيم الفحل بعد حصاد الأرز المبكر أو الذرة الشامية قبل زراعة القمح، مما أتاح للمزارع الفرصة للحصول على 20 طن علف أخضر فى وقت الندرة وزيادة دخل المزارع من 2000- 3000 جنيه للفدان وتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها ، وتم توقيع عقد اتفاق للمرحلة الثالثة من المشروع بين أكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الزراعية، بإجمالى تمويل 3 مليون و800 ألف.

وكان الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الراضي، افتتح ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، وهى أحدى المبادرات والمشروعات التى تدعمها وتمولها وتشرف على تنفيذها أكاديمية البحث العلمى سنويا منذ موسم 2011/2012 من خلال فريق بحثى من مركز البحوث الزراعية.

 وتم خلال فاعليات ورشة العمل مناقشة انجازات الحملة من فرص وتحديات خلال المرحلتين السابقتين، وذلك بحضور فريق العمل والجهات الداعمة والمنفذة والمعاونة والمستفيدة، ونخبة من الخبراء والمهتمين بتطوير وإنتاج وتصنيع القمح، والسادة المزارعين والمرشدين الزراعيين.


البحوث الزراعية

حقول القمح

قمح

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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