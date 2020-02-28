اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 06:32 م
خالد صلاح
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البحرين تعلن تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:52 م
البحرين تعلن تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية شخص يرتدى كمامة بالبحرين
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة بالبحرين اليوم الجمعة تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 38، وقالت الوزارة إن الحالة الثانية هى مواطنة بحرينية وإن الاثنتين جاءتا من إيران فى رحلتين جويتين غير مباشرتين.

وفي سياق متصل وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارة أخيرة للصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مضيفة :"فى تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذى بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد

وقالت وكالة الأنباء المنغولية، إن الرئيس خالتما باتولجا وضع فى الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشى جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

ويعتبر باتولجا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.


كورونا

فيروس كورونا

البحرين

الكويت

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