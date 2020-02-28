اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 01:58 م
خالد صلاح
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الاتحاد الأوروبى يحذر من خطر الانزلاق إلى مواجهة دولية فى إدلب السورية

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:15 م
الاتحاد الأوروبى يحذر من خطر الانزلاق إلى مواجهة دولية فى إدلب السورية قوات الجيش التركى
أ ش أ

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حذر منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل من خطر الانزلاق إلى مواجهة عسكرية دولية كبيرة فى محافظة إدلب الواقعة شمال غربى سوريا، ودعا بوريل ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ جميع الاطراف إلى ضرورة وقف التصعيد فى محافظة إدلب على وجه السرعة، معربا فى الوقت نفسه عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى فى التصعيد المستمر فى إدلب السورية


وأشار المسئول بالاتحاد الأوروبى إلى المخاطر وتفاقم الاوضاع الانسانية للمدنيين السوريين جراء التصعيد فى إدلب، مضيفا أن بروكسل على اتصال دائم بجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة بتفاقم الأوضاع فى إدلب.


ويأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه حلف شمال الأطلسى "الناتو" جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وضبط النفس فى محافظة إدلب السورية، وذلك عقب إعلان أنقرة مقتل 29 جنديا تركيا فى غارات استهدفتهم فى محافظة إدلب فى سوريا .

 


تركيا

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إدلب

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