اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 10:37 ص
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الأوقاف: لا صحة لشائعة فصل مئات الأئمة والخطباء

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:34 ص
الأوقاف: لا صحة لشائعة فصل مئات الأئمة والخطباء وزارة الأوقاف
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الأوقاف بفصل مئات الأئمة والخطباء، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء، وأوضحت أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق.
 
وشددت الوزارة، على أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق، مُشيرةً إلى إجراء تفتيش دعوي على الأئمة لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية.
 
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
 
 

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