اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 226 قضية مخدرات وينفذ 89 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:48 م
الأمن العام يضبط 226 قضية مخدرات وينفذ 89 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة  لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

 

وأثمرت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (202 قطعة سلاح نارى، بحوزة 176 متهم)، بينها(18) بندقية آلية، بندقية رصاص،(29) بندقية خرطوش،(23) طبنجة،(131) فرد محلى، (596)طلقة مختلفة الأعيرة،(25) خزينة متنوعة، (255) قطعة سلاح أبيض.".

 

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (89731) حكم قضائى متنوع، بينها (401) حكم جناية،(25428) حكم حبس جزئى،(4878) حكم حبس مستأنف،(45968) حكم غرامة،(13056) حكم مخالفة ".

 

ونجحت الجهود في ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (9) متهمين، ارتكبوا (20) حادث متنوع، وضبط (226) قضية مخدرات بحوزة (243) متهم، ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر البانجو وزنت (11,330 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8,036 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,386 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 521 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 210 جرام)، كمية من مخدر البودرة وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,157 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 695 جرام)،  (2247) قرص مخدر".

 

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، عن ضبط (50) متهم، وضبط (28) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط (372) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (سيارة) مبلغ بسرقتها، وضبط (29463) مخالفة مرورية، فحص (141) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.


حملات امنية

تنفيذ الاحكام

تجارة المخدرات

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