اليوم السابع
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الأزهر يشيد بقرار السعودية وقف منح تأشيرات العمرة بسبب الاحتراز من "كورونا"

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:59 ص
الأزهر يشيد بقرار السعودية وقف منح تأشيرات العمرة بسبب الاحتراز من "كورونا" فيروس كورونا
كتب لؤى على

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قال الأزهر الشريف أنه يتابع ببالغ القلق الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" وتسببه فى وفاة الكثيرين حول العالم، وما أعقب ذلك من اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير.
 
وأكد الأزهر في بيان له أن الإسلام حث على دفع الضرر وأمر باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وأن موقف المملكة العربية السعودية جائز ومشروع ومأجور، بل هو واجب شرعًا لحفظ النفس، الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حمايةً للناس وللمجتمعات.
 
والأزهر إذ يؤيد هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية التي تتخذها المملكة لمنع تفشي الأوبئة بين المسلمين الراغبين في أداء الشعائر الدينية من عمرة أو زيارة للمقدسات الإسلامية، فإنه يدعو الجميع إلى توخي الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في كل دول العالم، كما ينصح جميع المسؤولين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي صحة المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء وهي مسؤولية وضرورة دينية لا يجوز التهاون فيها..
 
داعيا المولى عز وجل أن يشفي المصابين جميعا، ويحفظ بلادنا والعالم كله من كل مكروه وسوء.
 
 
 

فيروس كورونا

الازهر الشريف

السعودية

العمرة

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