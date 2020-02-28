اليوم السابع
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اكتشاف حالتين لفيروس كورونا فى السويد وارتفاع إجمالى المصابين إلى 7 حالات

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:27 م
اكتشاف حالتين لفيروس كورونا فى السويد وارتفاع إجمالى المصابين إلى 7 حالات السويد
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت هيئة الصحة العامة السويدية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 7 إصابات فى البلاد، وسجلت 3 من هذه الإصابات فى مقاطعة فاسترا جوتلاند غربى السويد، وإصابة واحدة فى أوبسالا، وواحدة أخرى فى العاصمة ستوكهولم.

ووفقا لموقع alkompis السويدى، أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين، عن تشكيل مجموعة متابعة للتعامل مع تداعيات الفيروس.

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وقالت السلطات الصحية، إن إثنين من المصابين فى فاسترا غوتلاند كانا على اتصال وثيق مع الشخص الذى أصيب أمس فى يوتبورى، أما بالنسبة للحالة المصابة فى ستوكهولم، فهى تعود لشخص عاد من إيران، بينما أكدت السلطات الصحية فى أوبسالا أن الحالة هى لمصابة كانت فى ألمانيا

من جهتها نقلت صحيفة أفتونبلادت، عن رئيس الوزراء، ستيفان لوفين قوله، إنه تم استدعاء ما يسمى مجلس أدارة الأزمات للتنسيق مع جميع السلطات فى البلاد كالمجلس الوطنى للصحة والدفاع والوكالة السويدية للحماية الاجتماعية.

من ناحية أخرى، أدى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى السويد، إلى تشديد السلطات المختصة من الإجراءات الصحية فى مطارات وموانئ السويد.

ووفقًا لهيئة الصحة العامة، تقع على عاتق قبطان أى سفينة أو كابتن أى طائرة مسؤولية إخطار السلطات، إذا كان هناك إصابة مشتبه بها

وقال مدير مطار Malmö Sturup بيتر وينهاندل، إنه تم تشديد الاستعدادات فى المطار، وأشار إلى أنه يتم استخدام مبنى الإدارة القديم لتقييم حالات المسافرين المصابين فى حال قرر طبيب الأمراض المعدية فى المطار ذلك.

ويوجد بالسويد ثمانية موانئ مجهزة بغرف الحجر الصحى وكذلك خمسة مطارات من شمال إلى جنوب البلاد.

وأعلنت السويد، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس على أراضيها إلى 7 حالات، 6 منهم لأشخاص كانوا خارج السويد، وواحدة لشخص كان على تواصل مع المريض المصاب فى يوتبورى بعد عودة الأخير من إيطاليا.

ووضعت الصحة السويدية، الرقم 113 13 للحصول على إجابات حول مرض فيروس كورونا أو الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

 

 


السويد

كورونا

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ستوكهولم

يوتبروى

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