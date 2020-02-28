اليوم السابع
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:34 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم.

 

1
 

السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم

2
 

مدبولى يكلف بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائرى

3
 

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

4
 

إيران تغلق كافة المدارس فى البلاد من السبت للثلاثاء بسبب مخاوف من كورونا

5

أمن الشرقية: مدير مستشفى منيا القمح الأسبق قتل زوجته لمروره بحالة نفسية

6
 

إسرائيل تعلن عن إصابتين لفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ4 أشخاص

7

الذهب يتراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام

8
 

الأرصاد: غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة

9
 

مصطفى محمد يقود خط هجوم الزمالك أمام الترجى التونسى وأوناجم أساسى

10
 

الأهلي يستبعد كهربا ورمضان صبحي من مواجهة صن داونز


الاهلى

كهربا

رمضان صبحي

صن داونز

مصطفى محمد

الزمالك

السيسى

حسنى مبارك

الترجى التونسى

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