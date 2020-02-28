ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 2022

(رويترز)

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة مما يرفع العدد الإجمالى للمصابين فى البلاد إلى 2022.

وأضافت فى بيان أن هناك 182 حالة من بين الحالات الجديدة فى مدينة دايجو التى تقع بجنوب شرق البلاد وتوجد بها كنيسة تمثل مركز تفشى المرض فى كوريا الجنوبية. وظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فى كوريا الجنوبية عند 13 دون تغيير عن اليوم السابق.

ودفع تفشى المرض فرقة البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس) إلى إلغاء حفلاتها المقررة فى أبريل فى سول وذلك وفقا لما ذكرته شركة (بيج هيت إنترتينمنت) الراعية للفرقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم الجمعة إنها ستقيس درجات حرارة جميع ركاب الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة وسترفض نقل الركاب الذين تتجاوز درجات حرارتهم 37.5 درجة مئوية.