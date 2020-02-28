اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 93 حالة بهونج كونج

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:42 ص
ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 93 حالة بهونج كونج كورونا
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى هونج كونج إلى 93 حالة وذلك عقب تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس اليوم، ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية عن مركز حماية الصحة فى هونج كونج اليوم /الجمعة/ قوله إن حالة الإصابة الجديدة لسيدة تبلغ من العمر 89 عاما وتعانى من أمراض كامنة وتعيش بمفردها.


وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن السيدة ليس لديها أى سجل سفر خلال فترة حضانة المرض ولكنها زارت معبدا بوذيا يقع فى منطقة "نورث بوينت"، وهو معبد ارتبط بعدد من حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد، عدة مرات خلال شهرى يناير وفبراير.


يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة مما يرفع العدد الإجمالى للمصابين فى البلاد إلى 2022.

وأضافت فى بيان أن هناك 182 حالة من بين الحالات الجديدة فى مدينة دايجو التى تقع بجنوب شرق البلاد وتوجد بها كنيسة تمثل مركز تفشى المرض فى كوريا الجنوبية. وظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فى كوريا الجنوبية عند 13 دون تغيير عن اليوم السابق.

ودفع تفشى المرض فرقة البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس) إلى إلغاء حفلاتها المقررة فى أبريل فى سول وذلك وفقا لما ذكرته شركة (بيج هيت إنترتينمنت) الراعية للفرقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم الجمعة إنها ستقيس درجات حرارة جميع ركاب الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة وسترفض نقل الركاب الذين تتجاوز درجات حرارتهم 37.5 درجة مئوية.


هونج كونج

فيروس كورونا

ارتفاع الإصابات

صحة و بيئة

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