إقبال متزايد على انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين فى المحافظات

المحافظات إبراهيم سالم ومحمد فرج ومصطفى عادل وشريف الديب

شهدت الساعات الأخيرة من انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بالمحافظات، تزايد الإقبال من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حيث بدأت فى العاشرة صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم، تحت الإشراف القضائى.

وفى هذا السياق، قال المهندس تامر رمضان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية، إنه تم فتح باب الترشح بالنقابة فى 8 يناير الماضي وحتى 23 يناير الماضي، وتم إعلان الكشوف النهائية عقب غلق باب الطعون، مشيرا إلى أنه ستجرى الإنتخابات على7 مقاعد، وهى "2 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول"، وذلك من خلال 12 لجنة بنادى بنها الرياضى، الجمعة المقبلة، والتى ستنطلق فى العاشرة وحتى السابعة مساءا من نفس اليوم، وبدء الفرز وإعلان النتائج بعدها مباشرة.

وأكد "رمضان" لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء العملية الإنتخابية فى كافة مراحلها بمنتهى الحيادية تجاة كافة المرشحين، بإشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أن إجمالى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالقليوبية يبلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت هم من قاموا بسداد اشتراكات عام 2019م.

وأوضح "رمضان"، أنه يتم تسليم الناخب ورقتين عند دخوله لجنة التصويت، الورقة الأولى خاصة بانتخابات الناقبة الفرعية بالقليوبية، يختار بها الناخب 7 مهندسين بالتخصصات التي يجرى عليها الانتخاب، والورقة الثانية خاصة بمجالس الشعب "ميكانيكا، مدني، عمارة، كهرباء" يختار بها الناخب 5 مرشحين فوق السن، و2 تحت السن، أما باقي الشعب يتم اختيار 3 فوق السن، و2 تحت السن.

شهدت الانتخابات التكميلية لنقابة المهندسين بالدقهلية، إقبالا فوق للمتوسط من قبل الناخبين، على عملية التصويت فى العملية الانتخابية، والتى تجرى بمقر نادى نقابة المهندسين بطلخا، وقد بدأ التصويت يرتفع مع قرب غلق اللجان بعد أن بدأ ضعيف عند افتتاح عملية التصويت، حيث يتنافس فى الانتخابات التكميلية، قائمتين وهى الوطنية والمهندس أولا، على الفرعية و ثلاثة للشعب، ويتصدر قائمة المهندس أولا عملية التصويت.

وفى بورسعيد، يواصل أعضاء نقابة المهندسين ببورسعيد التوافد خلال الساعات الأخيرة، للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى للمهندسين لإدلاء بأصواتهم على مقاعد الشعب الهندسية السبعة تحت الإشراف القضائى، برئاسة المستشار زغلول عبد الراضى، والمستشار محمد مدحت حافظ المشرف العام على الانتخابات ورأفت سرى "أمين سر".

وتشهد نقابة المهندسين بفرعيها بمدينتي المحلة وطنطا بمحافظة الغربية، إقبالا كبير من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة لاختيار 7 أعضاء جدد لمجلس النقابة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، وحرص أنصار المرشحين على الوقوف أمام أبواب النقابة وتوزيع الدعايا الانتخابية على المهندسين لاختيار مرشحيهم والتصويت لهم.

وقال المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، إن النقابة العامة والفرعية بالقليوبية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين تاركين الفرصة لجموع المهندسين لاختيار مهندسين أكفاء ذو فكر عالى يساعدون علي الدفع بالعجلة الاقتصادية وتقدم الوطن.

وكانت قد فتحت لجان انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية أبوابها أمام الناخبين، اليوم الجمعة، على 7 مقاعد بمجلس النقابة، حيث تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتي بلغت 37 مرشحا، على تلك المقاعد، وذلك بنادى بنها الرياضى، فى العاشرة صباجا وحتى السابعة مساءا.