إسرائيل تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6 حالات

كتب رامى محيى الدين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6 حالات، وذلك وفقا لما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل لها. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليصبح عدد المصابين 4 أشخاص.

وأفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل أيضا، أن مفوضية حقوق الإنسان العراقية سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في بغداد وأخرى بالنجف، كما تم تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا فى كركوك.

وفى نفس السياق، كثفت السلطات العراقية أمس الخميس، من تشغيل خطوط انتاج بكامل طاقتها للكمامات على مستوى جميع المحافظات لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار العراقية الخميس، إغلاقها دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات حتى اشعار اخر للحفاظ على خلو المحافظة من فيروس "كورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، رفع درجة التأهب للخطر على المستوى العالمى إلى "عالى جدا"، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد تسجيل إصابة حوالي 79000 شخص في الصين، وأكثر من 5000 في بقية العالم، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لقد قمنا الآن بزيادة تقييمنا لمخاطر انتشار Covid-19 وتأثيره إلى مستوى عالى للغاية على مستوى العالم".