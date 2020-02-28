اليوم السابع
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إزالة 260 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية خلال الموجة الـ 15

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:06 م
إزالة 260 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية خلال الموجة الـ 15 إزالة التعديات
الشرقية - إيمان مهنى

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أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن، 260 حالة  تعدي على أراضي املاك الدولة بمساحة 20 فدان و19 قيراط  و82 متراُ  بمركزى ديرب نجم ومنيا القمح، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ إزالة كافة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة .

فتم تنفيذ إزالة لعدد 257 حاله تعدى على أراضى أملاك الدولة زراعية بمساحة 20 فدان و19 قيراط 12 سهم بمركز ديرب نجم بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدى بالبناء المخالف "مبان" على مساحة 82  مترا بمركز منيا القمح.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على أراضى املاك الدولة والأاضى الزراعية وسرعة إزالة تلك التعديات فى المهد  قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة ، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وإزالة المخالفة فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها .

وتواصل الموجة الـ "15" حملاتها اليومية لإزالة التعديات، والتي  تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

يذكرأن، المحافظة أعلنت في وقت سابق، عن  تقديم تسهيلات للمتعديين علي أراضي أملاك الدوله  لتشجيعهم علي تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الانتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض في حالة حق الانتفاع، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض في حالة التملك ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً علي حقوق المواطنين والدولة ، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء انطلاق الموجة الـ15  لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

 

إز منيا وههيا على أراضي الدولة 4
 
 
إز منيا وههيا على أراضي الدولة 2
 
 
 
إز منيا وههيا على أراضي الدولة 1
 
 
إز منيا وههيا على أراضي الدولة 5

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