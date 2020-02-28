إحباط تهريب مكملات غذائية فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، التزام تجاري بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصي، مدير عام المكافحة بالإشتراك مع مباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد حسام نبيل من ضبط كمية من المكملات الغذائية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناءا على معلومات سرية توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، بقيام إحدى المحلات بالإسكندرية بالإتجار فى المكملات الغذائية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة مكونة من محمد علي مدير إدارة تحت التحفظ، ومحمد خليل رئيس قسم ومحمد عيسى مفتش بالإدارة بالإشتراك مع المقدم وسام مجدي والمقدم أحمد صالح من مباحث الأموال العامه والقوة المرافقة لهما.

وتم التوجه للمحل وضبط 170 عبوة من المكملات الغذائية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركيه المستحقه 618 ألف جنيه.

قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي، مدير عام المكافحة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 120 لسنة 2020 مكافحة التهرب بالإسكندرية وتسليم المحضر والمضبوطات لنيابة الشؤن المالية والتجارية بالإسكندرية لاتخاذ شئونها، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى.