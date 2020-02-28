أول إصابة للحيوانات.. مريضة تنقل عدوى كورونا لكلبها ووضعه فى الحجر الصحى

كتبت إيناس البنا

تسبب فيروس كورونا في مقتل آلاف الأشخاص منذ اندلاع المرض في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، وعلى الرغم من أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية ثبت فيه عدم إصابة الحيوانات الأليفة بالفيروس، إلا أنه الآن يشتبه فى إصابتها بالفيروس.



خبر اصابة ايجابة للكلب بكورونا

ووفقا لتقرير جريدة " mirror" ثبت إصابة كلب صغير بفيروس كورونا حيث جاءت النتائج إيجابية بالرغم من عدم ظهور أعراض عليه، بعد أن ورد أنه أصيب بالمرض من مالكه، حيث تبين أن صاحبة الكلب، من هونج كونج ثبت أنه مصاب بالفيروس وبالتالي يظهر الآن إمكانية إصابة الحيوانات بالفيروس أيضا.



الكلب المصاب بكورونا

ويقوم الآن الأطباء البيطريون في منطقة هابي فالي ، بجمع عينات من الكلب لاختبارها، على الرغم من زعم وسائل الإعلام المحلية أن العينة المأخوذة من الكلب أثبتت أنها ضعيفة.

ولكن وزارة الزراعة والثروة السمكية والمحافظة في هونج كونج أبلغت أن الكلب لم يظهر أي أعراض ذات صلة بالفيروس بالرغم من أن النتيجة جاءت إيجابية، وتحسبا لذلك سيبقى الكلب في الحجر الصحي.

وقالت الوكالة في بيان: "لا يوجد لدينا حتى الآن دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصابة بفيروس COVID-19 أو يمكن أن تكون مصدرًا للإصابة بالأشخاص، ولكن وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، فإن "بوم" هو الكلب الوحيد في الحجر الصحي في هونج كونج لمدة 14 يوما.

ويعتقد التقرير أن الكلب " بوم" هو أول حالة يصيب فيها الكلب بالفيروس القاتل الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، حيث سيتم إجراء المزيد من الاختبارات لتوضيح إمكانية إصابة الحيوانات.



بيان منظمة لصحة سابقا بعدم وجود اصابات حيونات لكورونا

وقال متحدث باسم الوكالة إنه يجب على جميع أصحاب الحيوانات الأليفة الحفاظ على عادات النظافة الجيدة وغسل أيديهم بعد لمس حيواناتهم، خاصة مع استمرار فيروس كورونا في تدمير الكرة الأرضية.

كما قد ظهرت تطورات مثيرة للقلق أمس، والتي تبين أن ما يصل إلى 14 ٪ من المرضى الذين تعافوا من اختبار المرض ظهرت نتائج إيجابية مرة أخرى لهم لتجديد الإصابة بالمرض.