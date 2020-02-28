اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمين الأمم المتحدة: عدم مساواة المرأة بالرجل "حماقة" ووصمة عار

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:05 ص
أمين الأمم المتحدة: عدم مساواة المرأة بالرجل "حماقة" ووصمة عار أنطونيو جوتيريش
(رويترز) -

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 وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عدم المساواة الذي تعاني منه النساء بأنه "حماقة" ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي في الوقت الذي تعهد فيه بالضغط على الحكومات لإلغاء القوانين التمييزية في ظل "حملة قوية وشرسة" ضد حقوق النساء.

ورغم أن جوتيريش لم يذكر أحدا بالاسم، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقود مساعي في الأمم المتحدة ضد الترويج لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء لأن الإدارة تعتبر أنها تشير إلى الإجهاض بطريقة غير مباشرة.

وفي كلمة قبل الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في نيويورك الشهر المقبل، حذر جوتيريش من أن وضع حقوق المرأة مترد وقال إنه سيسعى لإنهاء "التفكير الذكوري التلقائي" في الأمم المتحدة.

وقال في خطاب "مثلما كانت العبودية والاستعمار وصمات على جبين قرون سابقة، فإن عدم المساواة بين النساء والرجال لابد أن توصمنا جميعا في القرن الحادي والعشرين لأنها ليست غير مقبولة فحسب بل هي حماقة".

 

وذكر أن هناك مساعي لتقليص الحماية القانونية من الاغتصاب والعنف المنزلي وأن المعاشرة الزوجية بالإكراه لا تزال قانونية في 34 دولة.

 


الاغتصاب

النساء

الرجال

المساواة

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