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أمن الشرقية يتحفظ على مالك معرض السيارات صاحب دعوة حمو بيكا للغناء

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:53 م
أمن الشرقية يتحفظ على مالك معرض السيارات صاحب دعوة حمو بيكا للغناء حمو بيكا
الشرقية- فتحية الديب

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تحفظت قوة من قسم شرطة ثاني الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، على صاحب معرض السيارات، لقيامه بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية، وقيامه بإشغال الطريق العام، وتم إحالته لنيابة قسم ثاني الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد علاء سليمان، مأمور قسم ثاني الزقازيق، يفيد برصد المتابعة الأمنية لمديرية الأمن قيام أحد الأشخاص بالإعلان على صفحته على وقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، بدعوة مطرب المهرجانات حمو بيكا، للغناء فى افتتاح معرض سيارات خاص به، وقيامه بإشغال الطريق وتعطيل الحركة.

 

وتبين من التحريات قيام " أ أ إ" 36 سنة مقيم فيلل الجامعة دائرة قسم ثاني الزقازيق، بافتتاح معرض سيارات، وقيامه بدعوة أحد مطربى المهرجانات ويدعى" محمد محمود مصطفي" وشهرته حمو بيكا، لإحياء الحفل.

 

وتوجهت قوة من الشرطة برفقة حي ثان الزقازيق، وتبين قيام صاحب المعرض بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية وقيامه بإشغال الطريق العام وغلق الطريق، وتعطيل الحركة وتم غلق المعرض بمعرفة رئاسة حى ثانى الزقازيق، وتم التحفظ على صاحب المعرض، الذى أقر أنه جارى فى إستخراج اللازمة، وتحرر له المحضر رقم 2880 لسنة 2020 جنح قسم ثانى الزقازيق وجارى عرضه على النيابة العامة.

 

وفى سياق متصل، قال خالد بيومى، نقيب الموسقيين بمحافظة الشرقية، إن النقابة أوفدت أحمد إبراهيم، عضو المجلس بالتوجه إلى قسم ثانى الزقازيق، وقام بتحرير المحضر رقم 71/16 أحوال قسم ثاني الزقازيق لسنة 2020، ضد حمو بيكا، لمنعه من الغناء، بعد علمهم بقيامه بتدوين بوست علي صفحته على موقع التواصل الإجتماعى، بأنه سوف يغني فى افتتاح معرض سيارات بمدينة الزقازيق، موكدا أنه ليس عضو بالنقابة.

 


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