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أمن الشرقية: مدير مستشفى منيا القمح الأسبق قتل زوجته لمروره بحالة نفسية

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:15 م
أمن الشرقية: مدير مستشفى منيا القمح الأسبق قتل زوجته لمروره بحالة نفسية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أفاد مصدر أمني بالشرقية، أن مدير مستشفي منيا القمح الأسبق، حاول الإنتحار بإصابة نفسه بطلق ناري بالصدر، بعد قتله زوجته لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقله إلي مستشفي السعديين لإسعافه، فيما تم نقل جثة زوجته إلي مشرحة المستشفي العام.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بوفاة "  أميرة م م " 52 سنة مهندسة ومقيمة شبرا العنب، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالظهر وإصابة زوجها" علي م ت" 62 سنة طبيب بالمعاش بطلق ناري بالصدر، وكان يعمل مديرا لمستشفي منيا القمح قبل إحالته للمعاش، وتبين أن الحادث وقع داخل مسكن الزوجية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بإشراف اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية لمكان الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأشارت  التحريات الأولية محاولة الطبيب الإنتحار وقتل زوجته لمروره الفترة الأخيرة بحالة نفسية سيئة، وخاصة بعد وفاة خاله الذي كان يتربط به بعلاقة طيبة.

فيما انتقل فريق من نيابة منيا القمح  العامة برئاسة أحمد أبوزيد رئيس النيابة، و بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلي قرية  شبرا العنب مركز منيا القمح، لمعاينة مسرح الحادث، الذي وقع بمسكن مدير مستشفي منيا القمح الأسبق،  وتوفيت علي أثره زوجته إثر إصابتها بطلق ناري بالظهر، فيما أصيب  هو بطلق ناري بالصدر،وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي السعديين، ونقل الطبيب إلي أحد المستشفيات الخاصة.

 


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قرية شبرا العنب

مركز شرطة منيا القمح انتحار

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