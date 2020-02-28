اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمريكا تطلب من قواتها بالسعودية تجنب المواقع المزدحمة مع انتشار كورونا فى الخليج

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:51 م
أمريكا تطلب من قواتها بالسعودية تجنب المواقع المزدحمة مع انتشار كورونا فى الخليج كورونا
رويترز

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 طلبت الولايات المتحدة من قواتها بالسعودية تجنب المواقع المزدحمة بما في ذلك المراكز التجارية ودور العرض السينمائي مع انتشار فيروس كورونا في دول مجاورة، بحسب وثيقة للسفارة الأمريكية اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة.
 
والمملكة العربية السعودية وقطر هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الخليج اللتان لم تبلغا عن إصابات بفيروس كورونا حتى الآن.
 
وإيران، الواقعة على الجانب الآخر من الخليج، هي الدولة الأكثر تضررا من هذا المرض في الشرق الأوسط مع تسجيل 34 حالة وفاة حتى الآن.

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا القاتل في إيران إلى 34 شخصا وإصابة 388 حالة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

وأعلنت 23 مدينة إلغاء صلاة الجمعة في مقدمتها طهران وقم بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج. 

ويتفشي فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.  
 
وكان اقترب الفيروس القاتل، من مواقع حساسة فى السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب به عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهى آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون متواجدة بشكل دائم فى مقر الرئاسة الإيرانية فى "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحانى، ما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين، لاسيما وأن جميع من أصيبوا شوهدوا الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع الرئيس ومسئوليين كبار فى البلاد.
 
 
وبخلاف معصومة أصيب عدد آخر من المسئولين الإيرانيين والشخصيات العامة بالفيروس وهم:
 
نائب وزير الصحة ايرج حريجي: وقد أعلن اصابته بالفيروس بعد أجراء فحوصات وتحاليل جائت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن إعلانه صدم المجتمع الإيراني، فقل ساعات من تأكيد إصابته، كانت يخالط المسئول الإيراني زملاءه فى الوزارة وفى مقر رئاسة الجمهورية وحتى الصحفيين، وظهر فى مؤتمر صحفى بجوار متحدث حكومة الرئيس حسن روحانى يتصبب عرقا، وقبلها بأيام كان يجرى مقابلة فى مبنى التلفزيون الإيراني، ليخرج بعد ذلك المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى ويؤكد أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس ويخضع الأن قيد الحجر الصحى، ونشر لاحقا حريرجى مقطع فيديو يطمئن الإيرانيين على صحته.
 
 الدبلوماسي سيد هادي خسرو شاهي:  وأعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، هادي خسروشاهي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل فى مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام فى إحدى مستشفيات العاصمة طهران.وتولى خسرو شاهى، رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2001 وحتي 2004، كما تولى منصب سفير إيران السابق فى الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية، وأكد موقع انتخاب الإيراني أن نتائج تحاليله لكورونا جائت إيجابية.
 
 

 


السعودية

كورونا

إيران

فيروس كورونا

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