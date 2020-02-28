اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية البحث العلمى: تسجيل 750 براءة اختراع خلال عام 2019

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:53 م
أكاديمية البحث العلمى: تسجيل 750 براءة اختراع خلال عام 2019 الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمؤشر البحث العلمى خلال فبراير 2020، عن وجود 750 براءة اختراع صادرة من المكتب المصرى لبراءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2019 منهم 175 براءة اختراع لمصريين و575 براءة اختراع لغير المصريين بنسبة زيادة 8.6% عن العام الماضى، حيث أصدر المكتب 690 براءة اختراع.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، فإنه للمرة الأولى تم اصدار 10 براءات اختراع لحساب الجامعات المصرية فى عام 2019، علماً بإن إجمالى عدد البراءات المسجلة لحساب الجامعات المصرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى فى آخر عشر سنوات (2008-2018) لم يتجاوز 8 برءات، حيث كانت البراءات تسجل بأسماء الباحثين دون ذكر للجامعة وتقوم الأكاديمية بجهود كبيرة من خلال مكاتب التايكو للعمل على حفظ حقوق الملكية الفكرية للجامعات المصرية، كما تم اصدار 20 براءة اختراع للمراكز البحثية التابعة للوزارت و120 براءة اختراع للأفراد و550 براءة اختراع للشركات.

وأضاف البيان أن مؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

وكانت أكاديمية البحث العلمى أعلنت عن حصد الوفد المصرى المشارك في "المعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط" والذى عُقد فى الكويت على 7 ميداليات منها ميداليه ذهبيه، 5 ميداليات فضيه، وميدالية برونزية عن اختراعاتهم فى مجالات متنوعه.

وأشارت البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي والواردة من المشرف علي البعثة المصرية الأستاذة هالة أحمدى المشرف على جهاز التنمية التكنولوجية بالأكاديمية الى فوز المخترع الدكتور إبراهيم الشربينى بميداليه ذهبية واخرى فضية عن اختراعاته فى مجال الطب وهو الابتكار الممول من قبل من الأكاديمية من خلال المبادرات ومكاتب التايكو وهو "ضمادة نانوية ذكية للجرعات المفردة لجروح السكرى"، واختراعة " مواد عالية القدرة لاسر الأبخرة المعدنية"، كما فازت المخترعة ساره الداخلي بميدالياتين فضيتين عن ابتكارين في مجال الطب وهم "تركيبه جديدة للديوسمين والايسين واختراعها " كرونى"، وفازت المخترعه مى محمود حجازى ودينا عماد احمد وفريقهما بميدالية فضيه عن اختراعهم فى مجال علوم الحاسب والبرامج تحت عنوان " تى شيرت ذكى يكشف العنف الجسدى"، كما فاز المخترع د. محمود جلال بالميدالية الفضية عن اختراعه فى مجال الزراعه والبستنة بعنوان "مستخلصات نباتية آمنه لمقاومة الآفات الزراعية "، وفاز ايضاً المخترع سالم ابو بكر عبده بالميداليه البرونزيه عن اختراعه في مجال الميكانيكا والمحركات بعنوان " سكوتر فلانكرز الذكى"


التعليم العالى

البحث العلمى

اخبار مصر

مؤشر البحث العلمى

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة