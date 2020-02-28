اليوم السابع
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أسواق: استقرار أسعار الأرز والفول والصوريا.. وتراجع الألومنيوم والنحاس

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:00 م
أسواق: استقرار أسعار الأرز والفول والصوريا.. وتراجع الألومنيوم والنحاس سلع غذائية
كتب هانى الحوتى

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تباينت أسعار السلع والمعادن فى السوق المحلى المصرى، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجارى، إذ استقرت أسعار الجلوكوز والنشار وبذرة الصويا الأرجنتينى والأوكرانى والعلف والأرز والفول، فيما تراجعت أسعار الذرة، بينما ارتفعت أسعار الجلوتين والدقيق، وبالنسبة للمعادن، تراجعت أسعار الألومنيوم والنحاس، فيما استقرت أسعار الأسمنت واليوريا والفوسفات والنترات، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع.
 
 

وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :

قمح 11.5 بلغارى 3680 جنيه/طن صب أرضه
 
قمح 12.5 أوكرانى 3750 جنيه / طن صب أرضه
 
قمح 12.5 روسى 3780 جنيه / طن صب أرضه
 
قمح 14.5 روسى 4100 جنيه / طن صب أرضه
 
دقيق -24 4600 جنيه / طن معبأ أرضه
 
دقيق -27 4650 جنيه / طن معبأ أرضه
 
دقيق مخبوزات فاخر 32.5/50 كيلو   6800 جنيه/طن
   
ردة محلى 3200 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز شعير عريض 4300 جنيه / طن معبأ أرض
 
أرز شعير رفيع 4000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7350 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6350 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5850 جنيه / طن معبأ أرضه
 
زيت صويا مكرر 13500 جنيه / طن صب أرضه
 
 
زيت أولين  11000   جنيه / طن صب أرضه
   
زيت ذرة خام   13200 جنيه / طن صب أرضه
 
 
زيت عباد الشمس مكرر 15000 جنيه / طن صب أرضه
 
 سكر مكرر 7400 جنيه / طن معبأ أرضه
  
 
فول بلدي – رفيع 25500 جنيه / طن معبأ أرضه
  
فول بلدي – عريض 18500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول استرالى    9500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول ليتوانى    7500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول إنجليزى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول إنجليزى سورتكس 9000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول استرالى جديد 10000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3420 جنيه / طن صب أرضه
 
ذرة أوكرانى 2980 جنيه / طن صب  أرضه
 
ذرة بلغارى/رومانى  3020 جنيه/طن صب أرضه
 
ذرة صيربى/بلغارى  3080 جنيه/طن صب أرضه
 
نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
جلوكوز 6700 جنيه / طن صب أرضه
 
صويا 47 6150 جنيه / طن صب أرضه
 
صويا 46 5500 جنيه / طن معبأ  أرضه
 
 
 
صويا 44 5500 جنيه / طن معبأ  أرضه
 
 
 
بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6700 جنيه / طن صب أرضه
 
 
 
دى دى جى إس أمريكى 4650 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
جلوتين مستورد 10550 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
جلوتين محلى 10200 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
كسب عباد – 36% 4600 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
علف بادي تسمين سوبر 23% 6100 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
علف نامي تسمين سوبر 21% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
علف ناهي تسمين سوبر 19% 5950 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
علف بادي نامي 21% 5700 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
لحم أبيض دواجن 25 جنيه / كيلو
 
 
 
لحم أحمر دواجن  30 جنيه / كيلو
 
 

أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى:

 

 
 
 
حديد 9950 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خردة الحديد 4500 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 46700 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام الألومنيوم – بثق 53900 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 56100 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام النحاس الأحمر - كابلات 100600 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام النحاس الأحمر - بارات 107500 جنيه / طن أرضه
 
 
 
الأسمنت 798 جنيه / طن أرضه
 
 
 
يوريا  4400 جنيه / طن
 
 
 
النترات  4350 جنيه / طن
 
 
 
فوسفات ناعم 1500 جنيه / طن
 
 
 
فوسفات خشن 1600 جنيه / طن
 
 
 
الذهب - 18 614 جنيه / جرام
 
 
 
الذهب - 21 717 جنيه / جرام
 
 
 
الذهب - 24 819 جنيه / جرام
 
 
 
الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5736 جنيه
 
 
 
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.54/15.64 جنيه
 

أسعار السلع

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