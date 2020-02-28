"أرامكو" تحصل على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبى لصفقة سابك

بروكسل – رويترز

أفاد إشعار من الاتحاد الأوروبى أن أرامكو السعودية، أكبر مُنتج للنفط فى العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار فى التكتل على عرضها البالغة قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70% فى مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأعلنت أرامكو عن الصفقة فى مارس من العام الماضي، فى خطوة هامة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.

وأظهر إفصاح على الموقع الإلكترونى للمفوضية الأوروبية أن المفوضية أجازت الصفقة أمس الخميس.

وكانت رويترز ذكرت فى 21 فبراير أن الصفقة تمضى صوب الحصول على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي.

وكانت أرامكو، أكبر منتج للنفط فى العالم، قد أعلنت عن صفقة شراء حصة 70% فى سابك من صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مارس من العام الماضى. وتأمل أن تدعم الخطوة نمو أعمالها فى أنشطة المصب.

ويمكن للمفوضية إجازة الصفقة بشروط أو بدون شروط خلال هذه المراجعة المبدئية، أو بإمكانها فتح تحقيق شامل يستمر حتى خمسة أشهر إذا كانت لديها مخاوف خطيرة من أنها قد تضر بالتنافسية.

أقرت جهات رقابة معنية بالتنافسية فى الهند وعدد من الدول الأخرى الصفقة دون طلب تنازلات.

وكانت لجنة حماية المنافسة الهندية، قد أكدت أنها وافقت على شراء أرامكو السعودية 70% فى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

موافقة الهيئة الهندية ضرورية لأن لسابك وحدات عاملة فى الهند، فى حين تملك أرامكو لما وراء البحار، التابعة لأرامكو السعودية، مكتبا هناك أيضا.