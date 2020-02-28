أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

التموين تبحث فتح تلقى طلبات المرحلة الرابعة لمشروع "جمعيتى"

غرفة شركات السياحة: وقف مؤقت لرحلات العمرة بسبب كورونا وحقوق الحاجزين محفوظة

التضامن: زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة لـ 15 مليون مواطن

وزير التعليم يبحث مع وزير البترول إنشاء شركة تحفظ المياه بالتربة

ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

التعليم: نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة بموقع الوزارة الأسبوع المقبل

القوى العاملة: بدء قبول طلبات التدريب على 8 مهن بالوادى الجديد أول مارس

التعليم تعقد ورشة عمل لمشروع مبادرة "حياة كريمة" فى 143 قرية

الهجرة توجه المصريين بالخارج بمراجعة السلطات المختصة حال ظهور أعراض لكورونا

غدًا.. الأزهر يطلق قافلته الطبية الثامنة إلى الواحات البحرية

حماية المستهلك: إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان غدا مسجد عزبة البيه بالشرقية

الصحة: إصابة 38 مواطنا في حادث قطار مطروح ولا وفيات

كامل الوزير يطالب بالاستفادة من النقل النهرى فى نقل البضائع