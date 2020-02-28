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أحمد شفيق وعمرو موسى و زكريا عزمى والعادلى فى عزاء مبارك .. صور

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:13 م
أحمد شفيق وعمرو موسى و زكريا عزمى والعادلى فى عزاء مبارك .. صور عزاء مبارك
كتب محمد مجدى السيسى

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شارك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بعزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي.

كما شارك  فى مراسم العزاء زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا، و أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود الخطيب والإعلامي أحمد موسي، والنائبة لميس جابر، والفنان يحي الفخراني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصفوت النحاس القيادي السابق بحزب الحركة الوطنية.

وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"اليوم السابع" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.

 
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عزاء مبارك (7)
 

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عزاء مبارك (10)
 

عزاء مبارك (11)
 

عزاء مبارك (12)
 

 


عزاء مبارك احمد شفيق

حبيب العدلى

عمرو موسى

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