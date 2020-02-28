أحداث العالم هذا الأسبوع × 100 صورة.. الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لمبارك.. وترامب يقوم بزيارة تاريخية إلى الهند.. وانتخابات فى إيران وسط مخاوف كبيرة من كورونا.. ومظاهرات باليونان بسبب بناء مراكز للهجرة

إعداد: بيشوى رمزى

شهد العالم هذا الأسبوع العديد من الأحداث الهامة، وعلى رأسها وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عن عمر يناهز 91 عاما، حيث أقامت الدولة المصرية جنازة عسكرية، تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مبارك

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك، من مسجد المشير طنطاوى.

وبهاتفات "لا إله إلا الله.. حسنى مبارك حبيب الله".. أدى المصلون صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث حمله نجليه علاء وجمال إلى محراب المسجد لأداء صلاة الجنازة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

ونكس مجلس الوزراء، العلم حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسنى مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لمبارك

تشييع جثمان مبارك



تشييع جثمان مبارك

جانب من الجنازة

جثمان مبارك

جنازة الرئيس الأسبق

جنازة الرئيس الراحل

جنازة حسنى مبارك

جنازة مبارك

طائرة تنقل جثمان مبارك

مراسم الجنازة

مراسم تشييع الجنازة

أحد مشيعى مبارك

أنصار مبارك فى الجنازة

مراسم الجنازة

مراسم الجنازة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مبارك



الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مبارك



الرئيس السيسى يعزى أسرة مبارك



الرئيس السيسى يعزى سوزان مبارك



السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مبارك



الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مبارك



الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مبارك



الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مبارك



الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مبارك

الحضور

تجمع محبى مبارك (2)

تجمع محبى مبارك (3)

تجمع محبى مبارك

توافد المشاركين (2)

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى زيارة تاريخية للهند

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاثنين الماضى، إلى الهند فى زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين. وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن ترامب وصل إلى مطار "أحمد آباد" الدولى، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية "ناماستى" بولاية "جوجارات" مسقط رأس رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

وألقى كلا من ترامب ومودى خطابا أمام حشد مؤلف من حوالى 125 ألف شخص فى ملعب الكريكيت العملاق وسط عرض رائع عن التنوع الثقافى فى الهند.



العروض الهندية



العروض فى استقبال ترامب



ترامب وناريندرا مودى



دونالد ترامب وميلانيا



موكب الرئيس الأمريكى

الحشود-الهندية



الحشود-فى-انتظار-ترامب



الرئيس-الأمريكى



الشرطة-الهندية



ترامب-وميلانيا



طائرة-الرئيس-الأمريكى



طائرة-ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب فى الهند



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يتجولان في تاج محل التاريخي



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يتجولان في تاج محل بالهند



الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا فى تاج محل



إيفانكا ترامب أثناء قيام الوفد الأمريكي بجولة في تاج محل



إيفانكا ترامب تلتقط صورة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين



إيفانكا ترامب وزوجها وجاريد كوشنر يمسكان أيديهما أثناء جولتهما في تاج محل



طيور تطير في طريق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في جولة في تاج محل

الرئيس الروسى يضع الزهور على قبر الجندى المجهول

وضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد حماة الوطن الذى احتفلت به روسيا، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بالقرب من سور الكرملين بموسكو. وحسب التقاليد، قام عناصر الحرس الرئاسى بتزيين إكليل الزهور على الشعلة الخالدة بشريط بألوان العلم الروسى وخطوا عليه عبارة: "للجندى المجهول من رئيس روسيا".

وهنأ بوتين، الجيش والمحاربين القدامى بمناسبة العيد السنوى الذي يصادف يوم 23 فبراير من كل عام، وأشار إلى أن الجنود والضباط والبحارة الروس يخدمون الوطن بتفان وإخلاص.

وحضر هذه المراسم رئيس الوزراء دميترى مدفيديف، ورئيسا مجلسي البرلمان، فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، ووزير الدفاع سيرجى شويجو.

وقبر الجندي المجهول هو رمز تذكاري أقيم تكريما للجنود الذين قتلوا في الحرب دفاعا عن الوطن. وقد تم نقل رفات جندي سوفيتي غير معروف من مقبرة جماعية إلى منطقة موسكو وأعيد دفنها في جو مهيب في حديقة الكسندر عام 1966. وفي العام التالي، تم افتتاح نصب تذكاري هناك، وأوقدت قربه الشعلة الخالدة.



الرئيس-الروسى



الرئيس-الروسى-فلاديمير-بوتين



بوتين



بوتين-يضع-الزهور-على-قبر-الجندى-المجهول



رئيس-روسا



فلاديمير-بوتين



قبر-الجندى-المجهول

كر وفر باليونان احتجاجا على بناء مراكز جديد للمهاجرين

اندلعت اشتباكات على جزيرة ليسبوس اليونانية، بين الشرطة وسكان الجزيرة، ووفقا للشرطة اليونانية، فإن سبب الاشتباكات يعود إلى احتجاجات من سكان الجزيرة على بناء مركز احتجاز للمهاجرين .

وبحسب شهود عيان، فإن نحو 500 شخص حاولوا منع تحميل معدات ثقيلة تُنقل برفقة تعزيزات من الشرطة فى ميناء استعدادا لبناء المركز على الجزيرة الواقعة فى بحر إيجه.

وأعقبت ذلك اشتباكات فى الشوارع وحاول السكان قطع الطريق إلى موقع البناء، واستخدمت الشرطة الغاز المسيّل للدموع لفتح طريق عناصر قوات الأمن وآلات البناء.

وأظهرت مشاهد بثّها وكالة رويترز، عدداً من المحتجين الملثمين يرشقوم بالحجارة عناصر شرطة مكافحة الشغب لدى وصولهم، ووضع السكان سياراتهم وشاحنات النفايات وسط الطرق المؤدية إلى مواقع المخيمات التى يُفترض أن يأوى كل منها سبعة آلاف شخص، فى محاولة لعرقلة بنائها.

وتعتزم السلطان تحويل الموقع فى ليسبوس إلى مخيم يُراقب دخوله عن كثب وسيحل محل مخيم موريا المفتوح وهو منشأة مترامية الأطراف صُممت لاستيعاب أقل من ثلاثة آلاف شخص لكنها تضم الآن أكثر من 18 ألفا من طالبى اللجوء.



اشعال النار فى شوارع اليونان

الشرطة تتصدى للمتظاهرين

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع

الشرطة تواجه أعمال العنف

المتظاهرون يشعلون النار

تواصل العنف فى اليونان

جانب من العنف

جانب من المظاهرات

متظاهر يجرى من الغاز المسيل للدموع

متظاهر يطلق حجارة على الشرطة

متظاهر يلقى المولوتوف على الشرطة

القوات الجوية الباكستانية تنفذ عروض جوية احتفالا بذكرى عملية "سويفت ريتورت"

أجرى سلاح الجو الباكستانى اليوم الخميس حفلًا فى مقر القيادة الجوية فى إسلام آباد للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لـ 27 فبراير "عملية سويفت ريتورت" التي أسفرت عن إسقاط طائرتين هنديتين انتهكتا المجال الجوى الباكستانى.

وقال قائد الأركان الجوية المارشال مجاهد أنور خان إنهم تجمعوا اليوم للاحتفال "بالنصر المدوى" فى "عملية سويفت ريتورت".

يذكرأن، أعلنت باكستان اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد الإعلان عن حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد، لشخصين كانا يقوما بزيارة الجمهورية الإسلامية مؤخرا، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه وفقا لشعبة الطيران، فإن قرار تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل اليوم الخميس وسيظل ساري المفعول حتى إصدار أوامر أخرى من قبل السلطات.



إحدى الطائرات



القوات الجوية الباكستانية



جانب من العروض الجوية



عروض جوية



عروض



مشاهدة العروض الجوية



مواطنون يشاهدون العروض

إيران تنتخب برلمانها وسط مخاوف من كورونا

غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب غربي طهران، ووفاة 2 مسنين في مدينة قم، سجلت مدن إيرانية مختلفة 13 حالة إصابة جديدة صباح الجمعة، لترتفع بذلك حالات الإصابة إلى 18 شخصا، بينهم 7 في قم و4 في طهران و2 في محافظة جيلان.

وعلى وقع الهلع الذى انتاب الإيرانيين، تجرى الانتخابات التشريعية، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن النزول والمشاركة خوفا من عدوى الفيروس، اتخذت السلطات إجراءات احترازية لحماية المرشد الأعلى من العدوى، وأجرت تحليل فيروس كورونا للمصورين والصحفيين الذين شاركوا في تغطية إدلاء خامنئي بصوته في الانتخابات البرلمانية الإيرانية.

بدورها أعلنت هيئة الانتخابات التشريعية، أن غمس الأصبع في الحبر بالدوائر الانتخابية، بعد التصويت أصبح "اختياري"، للحيلولة دون فزع الناخب الإيراني وتدنى نسبة المشاركة.

ودشن نشطاء إيرانيون حملة "لن أصافحك لاني احبك"، علي مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بعد ان انتشار الذعر بين الايرانيين عقب الاعلان عن وفاة حالتان بالفيروس القاتل، واصدرت وزارة الصحة الايرانية تعليمات بعدم التقبيل والمصافحة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الصباح، ومن المقرر أن يستمر الاقتراع لمدة 10 ساعات، لاختیار ممثلیهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 7 آلاف و 148 مرشح على 290 مقعد في البرلمان الايرانى، و يحق لـ 57 مليون و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق.





















تظاهرات ببريطانيا ضد تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

تظاهر عشرات المواطنين في محيط محكمة بالعاصمة البريطانية لندن حيث يتم عقد جلسة حول قرار محتمل بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، وقد شهد محيط المحكمة، حيث تعقد الجلسة، حشود كبير من المواطنين، الذين طالبوا بعدم تسليمه، وبين الشخصيات الداعمة لأسانج وزير المال اليونانى السابق يانيس فاروفاكيس ومصممة الأزياء فيفيان ويستوود، وتلاحق الولايات المتحدة أسانج بتهمة التجسس، وذلك على خلفية نشر نحو 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأمريكى، فى العراق وأفغانستان فى 2010.



احتجاجات فى بريطانيا



أحد المتظاهرين



تظاهرات ضد تسليم أسانج



جانب من التظاهرات



جانب من مخيمات المتظاهرين



لافتات تطالب بإطلاق سراح جوليان أسانج



لافتات تطالب بإطلاق سراحه