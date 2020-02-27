7 مارس.. جمعية عمومية غير عادية لنقابة القراء لمناقشة الحساب الختامى

كتب - إسماعيل رفعت

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم: إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد محمود الطبلاوى، قرر دعوة الأعضاء إلى عقد جمعية عمومية غيرعادية يوم السبت الموافق 7 من مارس القادم، وذلك فى مقر النقابة الكائن 54 شارع ممتاز المتفرع من شارع السد بالسيدة زينب بالقاهرة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لعدد الأعضاء، تعاد يوم14مارس 2020م، وذلك لإقرار الحساب الختامى للنقابة والميزانية العمومية وتعديل الأمور المالية والإدارية للنقابة .

وأضاف الساعاتي فى بيان رسمى: إن عدد الأعضاء على مستوى الجمهورية عشرة آلاف عضوا، ويناشد المجلس تفاعلهم من أجل مصلحة قراء القرآن والمحفظين عنهم فى دعوة الجمعية الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء والشيخ محمد صالح حشاد نائب النقيب وشيخ عموم المقارئ المصرية.

يشار إلى انه قد يتم تعديل قانون الانتخابات ولائحة اختيار النقيب بعد اخطار محكمة جنوب القاهرة المشرفة على التعديل القانونى.