5 أمراض معدية يمكن أن تنتقل لك من الجيم.. إزاي تحمى نفسك؟

كتبت فاطمة خليل

لا يعرف الكثيرون أن الجيم أو صالة الألعاب الرياضية أرض خصبة للبكتيريا والجراثيم التي يمكن أن تمرضك، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 من أكثر الإصابات شيوعًا التي يمكن أن تصاب بها من صالة الألعاب الرياضية وكيفية علاجها، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أمراض معدية تنتقل فى الجيم



1- قدم الرياضي



عدوى فطرية شائعة في القدم يمكن أن يصاب بها الشخص من ملامسة الجلد، أكثر الأعراض شيوعًا هي الحكة والطفح الجلدي الأحمر والقشور على جانب القدمين وبين أصابع القدم.

يمكن علاج قدم الرياضي بسهولة بكريمات ومساحيق مضادة للفطريات، على الرغم من أنه في الحالات الشديدة ، قد تحتاج أيضًا إلى علاج مضاد للفطريات بوصفة طبية.

الوقاية هي أفضل علاج ، لذلك عليك دائمًا ارتداء حذائك و لا تبقي قدميك العارية على أرضية صالة الألعاب الرياضية.

2- القمل



القمل هو إصابة في الرأس أو الفخذ أو الجسم بحشرات بلا أجنحة، يمكن أن يصيب القمل أجزاء الجسم المشمسة بما في ذلك الصدر والإبطين والحاجبين والرموش واللحية، يمكنك الحصول على القمل باستخدام مناشف الشخص المصاب والحكة الشديدة هي أكثر الأعراض شيوعًا.

هناك العديد من المستحضرات التي تباع بدون وصفة طبية والشامبو والأدوية المتاحة لعلاج القمل، لا تشارك القبعات أو المناشف أو أشياء أخرى مع أشخاص في صالة الألعاب الرياضية، أبقِ أغراضك مغلقة في حقيبة ألعاب رياضية حتى لا يدخلها القمل.

3- فطريات أظافر القدمين



السبب الأكثر شيوعًا لفطريات أظافر الأصابع هو الفطريات البعيدة ، وهي نفس الفطريات التي تسبب قدم الرياضي، يمكنك التقاط العدوى من أرضية قذرة وأسطح رطبة بالقرب من حمامات السباحة، وأعراضها تغيير في نسيج أظافرك لتصبح أكثر سماكة وباللون الأصفر وتفتت إذا أصبت بالعدوى

يمكنك استخدام مسحوق مضاد للفطريات لعلاجه، إذا لم يكن هناك تحسن ، يمكنك زيارة طبيبك للحصول على الأدوية الموصوفة. قد يستغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر لعلاج العدوى.

4- حكة جوك



حكة جوك هي عدوى فطرية في الفخذ ولكنها قد تؤثر أيضًا على النساء ، وغالبًا ما تكون تحت خط الصدر، ومع ذلك ، يحصل الرجال عليه بسبب الاحتكاك والرطوبة. عادة ما تكون أول علامة حكة تليها طفح جلدي أحمر وردي.

يمكنك البدء بمسحوق الزنك الجاف الذي يساعد في تقليل الرطوبة، تأكد من الاستحمام مباشرة بعد التمرين واختيار ملابس داخلية تزيل الرطوبة ، إذا لم تشعر بأي تحسن ، يمكنك مراجعة طبيبك.

5- القوباء الحلقية



عدوى شائعة في الجلد تسببها مجموعة متنوعة من الفطريات. يمكنك اصطيادها من ملامسة الجلد ، والمناشف المتسخة ، وأرضيات الاستحمام الرطبة والأسطح المصابة الأخرى.

يبدو وكأنه رقع حمراء مرفوعة من الجلد بمقياس بطول المحيط. مناطق الجسم الشائعة حيث يمكن أن يحدث ذلك هي الصدر والظهر والأرداف والفخذين.

يمكنك السيطرة عليه بالكريمات المضادة أو زيارة طبيب الأمراض الجلدية، يمكن أن ينتشر الطفح الجلدي بسهولة من جزء إلى آخر ، لذا لا تتجاهله.