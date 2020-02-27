اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 10:58 م
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33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الخميس، 27 فبراير 2020 10:50 م
33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن أ ش أ

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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافن نيوزوم، أن هناك 33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى الولاية.

وقال الحاكم - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن السلطات الصحية تراقب نحو 8400 شخص ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس بعد أن قدموا إلى الولاية عبر رحلات جوية محلية.

وأعلن نيوزوم أن الولاية تسعى للحصول على المزيد من اختبارات كشف الفيروس عبر الحكومة الفدرالية للمساعدة فى مكافحته، نظرا لأن الولاية لا تمتلك سوى 200 جهاز فقط فى الوقت الحالي.

وأوضح أن الوكالات الصحية الفيدرالية سوف ترسل المزيد من هذه الأجهزة فى غضون الأيام المقبلة.

 


33 إصابة مؤكدة

فيروس كورونا المستجد

ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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أخبار أمريكا

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