سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 03:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

يوسف زيدان: قبل ابن خلدون لم يكن هناك تاريخ للمسلمين العرب.. فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 03:58 ص
يوسف زيدان: قبل ابن خلدون لم يكن هناك تاريخ للمسلمين العرب.. فيديو يوسف زيدان
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب يوسف زيدان، إن هناك كم كبير للغاية من الكتب التي تحدثت عن الإسرائيليات، وأنه في كل هذه الكتب أو معظمها، ينظر الباحثين إلى الإسرائيليات باعتبارها مؤامرة على المسلمين، وهذا غير صحيح، فهي دخلت في نسيج الفكر في العالم الإسلامي بشكل تلقائي للغاية، وهي روايات تداولها اليهود فيما بينهم عبر كعب الأحبار والذي كان صديقاً للخليفة عمر بن الخطاب، وأن هذه الحكايات معظمها غير منطقي بالمرة، وهذا حدث قبل عصر التدوين في العصر الإسلامي، حيث بدأ كتابة التراث الإسلامي في القرن الثالث الهجري.

وأضاف يوسف زيدان، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة" الذي يُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه قبل عصر التدوين في العصر الإسلامي، كان هناك انشغال بأمرين أساسين وهما الفتوحات لجلب المنافع المادية للدولة، والصراعات الداخلية بين الدولة الأموية ومن تشيعوا للإمام علي ابن أبي طالب، وانتقام العباسيين من الفريقين، وهذا الانشغال أعاق العرب المسلمين عن التدوين وجلب العلوم، ولكن عندما تدخل الوسيط المعرفي، من خلل التعامل مع الصينيين، بدأ التدوين للتاريخ العربي الإسلامي، وأصبح من السهل الكتابة وتداول المعرفة.

وأوضح الكاتب يوسف زيدان، أن الدولة العباسية انتبهت إلى المعرفة في زمن المأمون وهارون الرشيد، واهتمامهم بترجمة المعارف وصناعة الورق، وشهدت طفرة معرفية وتدوين كل شيء بما فيهم الإسرائيليات باعتبارها جزا من التراث، مشيراً إلى أن السبب في كتابة الإسرائيليات بهذا الشكل المليء بالخرافات والحكايات غير المنطقية، هو عدم وجود معرفة كافية، بالإضافة إلى عدم وجود مادة قصصية للتسلية لدى العرب المسلمين في ذلك الوقت.

وأكد "زيدان"، أنه قبل المؤرخ ابن خلدون لم يكن هناك تاريخ للعرب المسلمين، وهو أول من قال علينا إعمال العقل، وهو أستاذ المؤرخ الكبير تقي الدين المقريزي، وهناك رحالة كتبوا تجاربهم، ولكن التاريخ كعلم ومعرفة لم يكن هناك معرفة حقيقية.


يوسف زيدان

الكتاب يوسف زيدان

تصريحات يوسف زيدان

ابن خلدون

المقريزى

تاريخ العرب

تاريخ المسلمين

تاريخ الإسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"فردقان".. هل يربح يوسف زيدان "البوكر" للمرة الثانية لأول مرة فى تاريخ الجائزة؟

الأحد، 09 فبراير 2020 10:00 م

فعاليات تستحق المتابعة.. مناقشة "فوات الحيوات" لـ يوسف زيدان فى "ديوان"

الأحد، 05 يناير 2020 02:00 ص

"جئتك بالحب" لـ تيسير النجار تفوز بجائزة يوسف زيدان لإبداعات الشباب

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 10:04 م

فيديو.. ملتح يهاجم يوسف زيدان: كلامك مرسل.. والكاتب يرد: متأثر بفيلم يوسف شاهين

الأحد، 27 يناير 2019 09:00 م

يوسف زيدان: القذافى وصدام دمرا بلادهما.. وكلام المناهج عن ابن الهيثم "هبل"

الأحد، 27 يناير 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة